Driveit

Με 49.058 μονάδες πωλήσεων ΙΧ έκλεισε το 4μηνο και +2,5%

Πολύ αυξημένες οι πωλήσεις ηλεκτρικών, και plug-in hybrid, ενώ τα υβριδικά έχουν το 57,3% της αγοράς
αυτοκίνητα στον Κηφισό
Μεγάλη άνοδος καταγράφηκε στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων το διάστημα Ιανουάριος – Απρίλιος 2026, με 2.990 μονάδες και +12,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σε αυτό ευνόησε και το συνεχιζόμενο, κρατικό πρόγραμμα επιδότησης.

Επίσης, αύξηση κατά 11,4% είχαμε στις πωλήσεις plug-in hybrid, με 3.178 μονάδες.

Συνολικά στο 4μηνο έχουν πουληθεί 49.058 νέα ΙΧ, ήτοι +2,5% από πέρυσι, μολονότι ο Απρίλιος εμφανίστηκε κατά 2,8% μειωμένος (14.246 οχήματα) σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της αγοράς, είναι ότι τα υβριδικά αυτοκίνητα εκτοξεύτηκαν στο 57,3% της αγοράς, τα ηλεκτρικά αυξήθηκαν στο 6,1%, ομοίως και τα plug-in hybrid στο 6,5%, τα αμιγώς βενζίνης έπεσαν στο 25,2%, όπως και τα πετρελαίου στο 2,9%, ενώ τα διπλού καυσίμου βενζίνης / υγραερίου ανέβηκαν στο 2,1%.

Τώρα, ως προς τα αμαξώματα, συνολικά τα SUV, σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους, κατέχουν το εξωπραγματικό για την Ελλάδα, 68% της αγοράς.

Αναφορικά με τις κατηγορίες, τα αυτοκίνητα πόλης ή supermini (Β), έχουν τη μερίδα του λέοντος με 59,2%, τα μικρομεσαία (C) το 25,7%, και τα μεσαίου μεγέθους (D) το 7,1%. Τα πολύ μικρά αυτοκίνητα έχουν περιοριστεί στο 5,4% καθώς δεν υπάρχουν και πολλά, ενώ πολυμορφικά και station wagon βρίσκονται στο 1,6%.  

