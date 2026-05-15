Ο Pedro Acosta ταχύτερος σήμερα στο MotoGP Καταλονίας – Σοκ με διπλή πτώση του Jorge Martin

Πολύ ενδιαφέρον παρουσίασε η σημερινή διαδικασία των δοκιμών του MotoGP, ενόψει του αγώνα Sprint αύριο και του Grand Prix την Κυριακή στην πίστα της Βαρκελώνης.

Στόχος των οδηγών ήταν να πλασαριστούν στην πρώτη δεκάδα που τους οδηγεί απευθείας στο Q2 για την pole position, καθώς από τη θέση 11 και κάτω θα αγωνιστούν πρώτα στο Q1 με τους δύο πρώτους να μπαίνεις στο Q2 και να συμπληρώνουν δεδεκάδα για τη μάχη της pole position.

Η KTM πρωταγωνίστησε με το 1-3 που έκαναν ο Πέδρο Ακόστα και ο Μπραντ Μπίντερ, ενώ ανάμεσά τους πλασαρίστηκε ο Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini.

Το μεγάλο νέο της ημέρας ήταν η διπλή πτώση του Χόρχε Μαρτίν με την Aprilia, μια το πρωί στα ελεύθερα δοκιμαστικά που τον έστειλε για εξετάσεις και μία το απόγευμα που του στέρησε μια καλή θέση, έχοντας τον 17ο χρόνο και θα βρεθεί αύριο στο Q1. Ο νικητής στο Le Mans και δεύτερος στη βαθμολογία, μπορεί να τα καταφέρει αύριο σε μια από τις δύο πρώτες θέσεις.

Ο Ραούλ Φερνάντσες με Aprilia της Trackhouse έκανε 4ο χρόνο, και ακολούθησαν: Ζοάν Ζαρκό με Honda LCR, Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με Ducati VR46, Μάρκο Μπετσέκι με Aprilia, που είναι επικεφαλής της βαθμολογίας.

Τη δεκάδα έκλεισαν οι: Ζοάν Μιρ με Honda, Τζακ Μίλερ Pramac Yamaha και Φάμπιο Κουαρταράρο με Yamaha.

Στο Q1 θα αγωνιστεί και ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati.

Θυμίζω ότι δεν θα αγωνιστεί ο Μαρκ Μάρκεθ ο οποίος αναρρώνει από τις χειρουργικές επεμβάσεις σε πόδι και ώμο, από το ατύχημα στο Le Mans.

Αύριο τα σπουδαία με κατατακτήριες δοκιμές και Sprint.