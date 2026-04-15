BMW: Αύξηση 40% στις παραγγελίες ηλεκτρικών το πρώτο τρίμηνο του 2026

Μολονότι το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις για όλο το BMW Group ήταν μειωμένες, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2025, εντούτοις παρατηρείται μεγάλη αύξηση στις παραγγελίες όλων των συστημάτων κίνησης, και ειδικά των ηλεκτρικών, κατά 40%.

Παγκοσμίως, η μάρκα BMW παρέδωσε συνολικά 496.050 οχήματα το πρώτο τρίμηνο του 2026 (-4,6%), η BMW M 47.544 μονάδες (-5,9%), η MINI ήταν η μόνο με αύξηση (+5,9%) και 68.427 οχήματα, η Rolls – Royce παρέδωσε 1.271 οχήματα (-8,0%), και η BMW Motorrad πούλησε 42.735 μοτοσικλέτες και scooter (-4,2%).

Τώρα, στο πρώτο τρίμηνο του 2026 υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τη νέα BMW iX3, το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, η οποία έχει ήδη πάνω από 50.000 νέες παραγγελίες στην Ευρώπη, ενώ περισσότερα από τα μισά οχήματα BMW X3 που έχουν παραγγελθεί είναι ήδη αμιγώς ηλεκτρικά.

Παράλληλα, υπάρχουν εξαιρετικά θετικά σχόλια και για το δεύτερο μοντέλο της Neue Klasse που παρουσιάστηκε πρόσφατα, την BMW i3.

Οι πρώτες BMW iX3 παραδόθηκαν στους πελάτες στην Ευρώπη τον Μάρτιο. Αν και η σταδιακή αύξηση της παραγωγής του πρώτου μοντέλου της Neue Klasse έχει μόλις ξεκινήσει, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2026 ξεπέρασαν ήδη το υψηλό επίπεδο που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το πρώτο τρίμηνο, το BMW Group παρέδωσε 87.458 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα σε πελάτες παγκοσμίως (-20,1%).

Καταλήγοντας, στις ΗΠΑ η κατάργηση των κινήτρων για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) επηρέασε το σύνολο της αγοράς. Ταυτόχρονα, αυξήθηκε η ζήτηση για μοντέλα της BMW με κινητήρες εσωτερικής καύσης.