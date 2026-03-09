BMW: Εντατικές δοκιμές πριν τη γραμμή παραγωγής για τη νέα i3

Στο κέντρο δοκιμών του BMW Group στη Σουηδία γίνονται οι τελικές ρυθμίσεις και βελτιώσεις των συστημάτων κίνησης και ανάρτησης, στη νέα BW i3.

Tο δεύτερο μοντέλο της πλατφόρμας Neue Klasse, μετά την iX3, θα αποκαλυφθεί στις 18 Μαρτίου και πρόκειται να λανσαριστεί στην αγορά στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αμιγώς ηλεκτρική i3, το πρώτο sedan μοντέλο της BMW Neue Klasse, διαθέτει σύστημα eDrive έκτης γενιάς (Gen6). Επίσης, η μονάδα ελέγχου, που συνδυάζει τον «υπερεγκέφαλο» Heart of Joy με το σύστημα BMW Dynamic Performance Control, ανεβάζει τη δυναμική οδήγησης σε εντελώς νέο επίπεδο.

Στη Σουηδία, οι δοκιμές αντοχής σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και σε χειμερινές οδικές συνθήκες, προσομοιώνουν ακραίες συνθήκες οδήγησης και δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για την αξιολόγηση και τη ρύθμιση των συστημάτων κίνησης και ανάρτησης. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα: οι χαμηλοί συντελεστές τριβής των επιφανειών που καλύπτονται από χιόνι και πάγο επιτρέπουν στους μηχανικούς να δοκιμάζουν, να αναλύουν και να βελτιστοποιούν με ακρίβεια τις αλληλεπιδράσεις των συστημάτων αυτών, σε συνθήκες πιστής αναπαραγωγής. Πρόκειται για τη βάση της χαρακτηριστικής οδηγικής απόλαυσης της BMW.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως προς το Heart of Joy, έναν από τους τέσσερις «υπερεγκεφάλους» της Neue Klasse, σε συνδυασμό με το λογισμικό BMW Dynamic Performance Control, που αναπτύχθηκε εσωτερικά, σχηματίζει τη νέα, ισχυρή μονάδα ελέγχου οδήγησης και δυναμικής της BMW i3, διαχειριζόμενη το σύστημα μετάδοσης κίνησης, τα φρένα, ορισμένες λειτουργίες του συστήματος διεύθυνσης και την ανάκτηση ενέργειας. Επεξεργάζεται πληροφορίες δέκα φορές ταχύτερα από τα προηγούμενα συστήματα, προσφέροντας έναν ιδιαίτερα αβίαστο και εξαιρετικά ακριβή χειρισμό. Το αποτέλεσμα αυτής της τεχνολογικής προόδου γίνεται αμέσως αισθητό στην οδηγική εμπειρία, βελτιώνοντας αισθητά την ακρίβεια και τον έλεγχο στην οδήγηση της νέας BMW i3.

Ακόμη και σε ολισθηρές επιφάνειες, όπως αυτές του Arjeplog, το Heart of Joy εξασφαλίζει απόκριση υψηλής ακρίβειας. Παράλληλα, ο γρήγορος έλεγχος των δύο ηλεκτροκινητήρων παρέχει κορυφαία σταθερότητα. Μόνο οι ηλεκτροκινητήρες μπορούν να επεξεργάζονται και να εκτελούν εντολές με ταχύτητα αστραπής, επιτρέποντας στην BMW i3 να προσφέρει μία άνετη και εξαιρετικά ακριβή οδηγική εμπειρία σε κάθε συνθήκη.

Το Heart of Joy μειώνει τον αριθμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων, όπως αυτές του συστήματος DSC, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά στις στροφές να παραμένει συνεπής και προβλέψιμη, ενώ και η λειτουργία Soft-Stop της νέας BMW i3 είναι εξαιρετική: ο ακριβής έλεγχος των ηλεκτροκινητήρων επιτρέπει την πιο ομαλή διαδικασία πέδησης στην ιστορία της BMW Σειράς 3, χωρίς τραντάγματα ή θόρυβο φρένων. Εξάλλου, η ακριβής διαχείριση του Heart of Joy εξασφαλίζει στη BMW i3 ανάκτηση ενέργειας με ελεγχόμενη συχνότητα και ένταση, ακόμη και στις στροφές, χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα στην οδήγηση. Η «γνήσια οδηγική απόλαυση» επαναπροσδιορίζεται.

Το μοντέλο που θα βγει στην παραγωγή, η BMW i3 50 xDrive, έχει μέγιστη απόδοση 345 kW / 469 hp, ροπή 645 Nm, τεχνολογία 800 volt και μέγιστη ισχύς φόρτισης έως 400 kW.