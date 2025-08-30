BMW Group: Έχει παραδώσει 3 εκατομμύρια ηλεκτροκίνητα οχήματα

Ένα σημαντικό ορόσημο για το BMW Group αποτελεί η παράδοση του 3.000.000ού ηλεκτροκίνητου οχήματος, ενός plug-in υβριδικού Σειράς 3 από το εργοστάσιο του Μονάχου.

Πάνω από 1,5 εκατ. από αυτά είναι αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ περισσότερα από ένα στα τέσσερα οχήματα του BMW Group που πωλήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν ηλεκτροκίνητα.

Αν όλα τα 1,5 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα που έχει παραδώσει το BMW Group από τότε που κυκλοφόρησε το BMW i3 τοποθετούνταν το ένα δίπλα στο άλλο, θα εκτείνονταν σε απόσταση άνω των 6.500 χιλιομέτρων — περίπου όσο από το Μόναχο στη Νέα Υόρκη.

Η Ευρώπη αποτελεί με διαφορά τη μεγαλύτερη αγορά για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα του BMW Group, με πάνω από το 60% των παγκόσμιων παραδόσεων, ενώ το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στις συνολικές πωλήσεις του Group στην Ευρώπη υπερβαίνει ήδη το 40%. Ιδιαίτερα τα plug-in υβριδικά μοντέλα της BMW κατέγραψαν σημαντική άνοδο στις πωλήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το BMW Group διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 15 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα σε όλες τις μάρκες, καθώς και πάνω από 10 plug-in υβριδικά. Σε αυτά περιλαμβάνεται και η ανανεωμένη BMW iX, με αυτονομία πάνω από 700 χιλιόμετρα.