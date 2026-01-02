BMW: Η νέα BMW iX3 στην Έκθεση CES 2026

Στην πρώτη διεθνή Έκθεση του 2026, την έκθεση τεχνολογίας του Λας Βέγκας (6-9 Ιανουαρίου), η BMW θα παρουσιάσει τη νέα BMW iX3 και τις πρωτοποριακές καινοτομίες της.

Το πρώτο μοντέλο της BMW Neue Klasse διαθέτει το BMW Panoramic iDrive με τον νέο ψηφιακό βοηθό AI, BMW Intelligent Personal Assistant. Μέσω της συνεργασίας της με την Amazon, η BMW γίνεται ο πρώτος κατασκευαστής που ενσωματώνει την τεχνολογία Alexa+ στα οχήματά του — ένα σημαντικό βήμα προόδου για την εμπειρία χρήστη μέσα στο αυτοκίνητο. Με φυσικό διάλογο και ευφυείς δυνατότητες, το σύστημα ξεπερνά τις απλές φωνητικές εντολές, προσφέροντας μια εξατομικευμένη εμπειρία που προσαρμόζεται στο περιβάλλον και βοηθά τους οδηγούς να παραμένουν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο δρόμο.

Η νέα BMW iX3 αντιπροσωπεύει ένα άλμα εξέλιξης που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας συμβατικής ανανέωσης μοντέλου. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο σχεδιασμού και τεχνολογιών δίνει την αίσθηση της άμεσης μετάβασης σε μια νέα γενιά οχημάτων. Για το BMW Group, το λανσάρισμα της νέας BMW iX3 σηματοδοτεί ένα ορόσημο στη διαδικασία μετασχηματισμού, σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση, την ψηφιοποίηση και την κυκλικότητα. Ως το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, προσφέρει στους πελάτες τις πιο σύγχρονες σχεδιαστικές και τεχνολογικές καινοτομίες, που θα διαμορφώσουν τη μελλοντική γκάμα της μάρκας. Οι τεχνολογίες της Neue Klasse θα ενσωματωθούν σε συνολικά 40 νέα και αναβαθμισμένα μοντέλα μέχρι το 2027.