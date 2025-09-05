BMW: Το 2028 θα παρουσιάσει υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο στην αγορά

Με προσανατολισμό Sτις μηδενικές εκπομπές ρύπων, η BMW πρόκειται να παρουσιάσει το πρώτο δικό της όχημα κυψελών καυσίμου (υδρογόνο) το 2028.

Η γερμανική μάρκα εξελίσσει ραγδαία την 3η γενιά του συστήματος κίνησης υδρογόνου στο εργοστάσιο Steyr και ήδη έχουν ήδη ξεκινήσει την κατασκευή των πρώτων πρωτοτύπων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, και η 3η γενιά του συστήματος θα είναι προϊόν συνεργασίας με την Toyota, που πρώτη λανσάρισε όχημα υδρογόνου, το Mirai το 2014. Εκείνη τη χρονιά η BMW πήρε από την Toyota την 1η γενιά του συστήματος κίνησης με κυψέλες καυσίμου και το τοποθέτησε στην BMW 535iA.

Η δεύτερη γενιά παρουσιάστηκε στον τρέχοντα πιλοτικό στόλο με την BMW iX5 Hydrogen. Τώρα, η BMW δημιούργησε η ίδια το συνολικό σύστημα κυψελών καυσίμου, της 3ης γενιάς, ενώ μεμονωμένες κυψέλες καυσίμου προήλθαν από την Toyota.

Στη νέα γενιά, BMW και Toyota συνεργάζονται για την κοινή εξέλιξη του συστήματος κίνησης σε επιβατικά μοντέλα, αλλά και επαγγελματικά οχήματα. Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία, οι δύο εταιρείες αξιοποιούν κοινές δυνατότητες στην ανάπτυξη και τις αγορές, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζουν μοντέλα με ξεκάθαρη ταυτότητα για κάθε μάρκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 3η γενιά της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου έχει σημαντικές βελτιώσεις:

Συμπαγής σχεδιασμός: Ο χώρος που καταλαμβάνει το σύστημα κυψελών καυσίμου έχει μειωθεί κατά περίπου 25%, ενώ η σημαντική αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας επιτρέπει ένα πολύ πιο συμπαγές σύστημα σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

Υψηλός βαθμός ενσωμάτωσης: Η 3 η γενιά μπορεί να ενσωματωθεί στις μελλοντικές αρχιτεκτονικές οχημάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση που θα υποστηρίζει ποικίλα συστήματα κίνησης στο μέλλον.

Η 3 γενιά μπορεί να ενσωματωθεί στις μελλοντικές αρχιτεκτονικές οχημάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση που θα υποστηρίζει ποικίλα συστήματα κίνησης στο μέλλον. Βελτιστοποιημένα εξαρτήματα και αυξημένη απόδοση: Το σύστημα είναι πολύ πιο αποδοτικό από τον προκάτοχό του, με αναβαθμισμένα εξαρτήματα και βελτιωμένες στρατηγικές λειτουργίας. Οι εξελίξεις οδηγούν σε αυξημένη αυτονομία και ισχύ, σε συνδυασμό με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Επισημαίνω ότι στην κυψέλη καυσίμου πραγματοποιείται μια ηλεκτροχημική αντίδραση, κατά την οποία το υδρογόνο από τις δεξαμενές αντιδρά με το οξυγόνο του αέρα. Η αντίδραση αυτή παράγει ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα και παρέχει ενέργεια στο όχημα, ενώ εκπέμπει μόνο υδρατμούς, ακίνδυνους, χωρίς καυσαέρια.

Η παραγωγή των συστημάτων κυψελών καυσίμου αναμένεται να ξεκινήσει το 2028 στο εργοστάσιο του BMW Group στο Steyr, αξιοποιώντας δεκαετίες εμπειρίας στην ανάπτυξη και παραγωγή όλων των τύπων συστημάτων κίνησης σε όλη τη γκάμα μοντέλων του. Νέες εγκαταστάσεις δοκιμών και παραγωγής κατασκευάζονται ήδη, ενώ τα κτίρια προσαρμόζονται ώστε να ενσωματώσουν τη νέα τεχνολογία κίνησης και να την βελτιώνουν συνεχώς.

Εξάλλου, στο εργοστάσιο του BMW Group στο Landshut θα κατασκευάζονται βασικά εξαρτήματα των οχημάτων κυψελών καυσίμου. Στα τέλη Μαΐου 2026 θα ξεκινήσει εκεί η κατασκευή του νέου εξοπλισμού και υποδομών για το BMW Energy Master που προορίζεται αποκλειστικά για μοντέλα υδρογόνου.