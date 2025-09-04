BYD: Φέρνει το Seal 6 DM-I με 1.500 χλμ. από πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ

Ένα ακόμα μοντέλο, με πλήρη υβριδική τεχνολογία, εισάγει η κινεζική BYD στην Ευρώπη.

Πρόκειται για το SEAL 6 DM-i, το οποίο φέρει την τεχνολογία Super Hybrid, την οποία χρησιμοποιεί και η Nissan στο e-Power σύστημα, με τον κινητήρα βενζίνης να παράγει ενέργεια για τον ηλεκτροκινητήρας, που αυτός κατά βάση κινεί τους τροχούς.

Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο από τα τέλη του 2025 σε αμαξώματα sedan και station wagon.

Το SEAL 6 DM-i είναι το δεύτερο μοντέλο Super DM Hybrid που παρουσιάζει η BYD στην Ευρώπη, μετά το SUV SEAL U DM-i.

Το sedan έχει μήκος 4,840μ., πλάτος 1,875μ. και ύψος 1,495μ., ενώ το μεταξόνιο των 2,79μ. του χαρίζει άνεση στην καμπίνα για 5 ενήλικες επιβάτες, ενώ το πορτ-μπαγκάζ διαθέτει όγκο 491 λίτρων, που αυξάνεται στα 1.370 λίτρα όταν αναδιπλώνεται το διαιρούμενο σε αναλογία 40:60 πίσω κάθισμα.

Η σχεδίασή του χαρακτηρίζεται από καμπύλες, φέρει χρωμιωμένες λεπτομέρειες και περιγράμματα στο χρώμα του αμαξώματος, προβολείς full-LED, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και πίσω φωτιστικά σε πολυεπίπεδη LED-matrix σχεδίαση.

Το SEAL 6 DM-i Touring έχει το ίδιο μήκος και πλάτος με τη sedan έκδοση, αλλά είναι ελαφρώς υψηλότερο, φτάνοντας τα 1,505μ., και διατηρεί το ίδιο μεταξόνιο. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 500 λίτρα έως το επίπεδο της εταζέρας και τα 675 λίτρα με πλήρη αξιοποίηση του χώρου πάνω από αυτή. Κι όταν αναδιπλώνονται τα πίσω καθίσματα, η χωρητικότητα αγγίζει τα 1.535 λίτρα. Η δε πόρτα του χώρου αποσκευών ανοίγει ηλεκτρικά.

Όσον αφορά στο υβριδικό σύστημα, συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 1.5 lt Xiaoyun με θερμική απόδοση 43%, μια μπαταρία Blade και έναν ηλεκτροκινητήρα.

Ουσιαστικά, στις χαμηλές και μεσαίες ταχύτητες το μοτέρ βενζίνης αναλαμβάνει κυρίως τη φόρτιση της μπαταρίας και του ηλεκτροκινητήρα μέσω inverter, προκειμένου να κινείται ηλεκτρικά και αυτό το κάνει για έως 105 χλμ. και 100 χλμ., στις εκδόσεις sedan και touring, αντίστοιχα.

Όταν ο οδηγός πατήσει δυνατά το γκάζι, τότε ο κινητήρας βενζίνης είναι αυτός που παράλληλα κινεί τους τροχούς, μαζί με το ηλεκτρικό μοτέρ, με τη συνολική αυτονομία να φτάνει έως 1.505 χλμ. με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ.

Το SEAL 6 DM-i θα προσφέρεται στην έκδοση Boost με μπαταρία Blade 10,08 kWh και μέγιστη ισχύ 135 kW (184 ίπποι) και στις εκδόσεις Comfort Lite και Comfort με μπαταρία 19 kWh και ισχύ 156 kW/213 ίππους. Ολες οι εκδόσεις επιταχύνουν σε κάτω από 9 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, με τελική ταχύτητα 180 χλμ.

Σε εξοπλισμό φέρει λειτουργία Vehicle to Load, που τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, οθόνη συστήματος ενημέρωσης / ψυχαγωγίας 12,8 ή 15,6 ιντσών, δύο θύρες USB στο εμπρός μέρος της καμπίνας και δύο επιπλέον θύρες 18W Type C στο πίσω μέρος, βάση ασύρματης φόρτισης 50W για smartphone, εμπρός καθίσματα με ενιαίο προσκέφαλο, ηλεκτρική ρύθμιση, πανοραμική ηλιοροφή, και μεγάλη γκάμα τεχνολογιών ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού.

Καλύπτεται από 6 χρόνια εγγύηση και από 8 για το σύστημα κίνησης και τη μπαταρία.