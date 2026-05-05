BYD Sealion 5 DM-i – Δοκιμή: Με τα πλεονεκτήματα της αυτονομίας και των χώρων

Ένα ακόμα μοντέλο στην κατηγορία των plug-in hybrid προστέθηκε από την κινεζική BYD που ομολογουμένως παρουσιάζει δυναμική πωλήσεων στη χώρα μας.

Το BYD Sealion 5 DM-i με τις διαστάσεις του εμφανίζεται και είναι μεγάλο, πληθωρικό θα έλεγα καλύτερα, με 4,738μ. μήκος, 1,860μ. πλάτος και 1,710μ. ύψος.

Σχεδιαστικά η BYD ξεφεύγει κάπως από τις κλασικές κινεζικές φόρμες με τις λείες επιφάνειες, διαλέγοντας τομές και ακμές, στο καπό και στα πλαϊνά μέρη, ενώ μπροστά τα full LED φωτιστικά είναι χωμένα, με τον προφυλακτήρα που θυμίζει δαγκάνες σκορπιού στις άκρες, να προκαλεί το μάτι. Οι μαύρες κολόνες στη μέση και πίσω, και το ασημί τελείωμα, δίνουν μια διαφορετική νότα, και εναρμονίζονται με τις ράγες οροφής. Πίσω η κινεζική συνταγή είναι εμφανής στην ενιαία φωτιζόμενη μπάρα που ενώνει τα LED φωτιστικά, με την ψηλά τοποθετημένη αεροτομή να βάζει μια σπορ πινελιά.

Στην καμπίνα η προσοχή πέφτει, αρχικά, στις δύο μεγάλες, ψηφιακές οθόνες, μια 8,8 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και μια 12,8 ιντσών αφής για το Infontaiment, από όπου ελέγχονται όλες, σχεδόν, οι λειτουργίες του οχήματος. Η υπερυψωμένη κονσόλα εξυπηρετεί από τη μια, έχοντας τον διακόπτη εκκίνησης, τον μεγάλο λεβιέ για το κιβώτιο, την επιλογή για EV ηλεκτρική λειτουργία ή HEV υβριδική, το διακόπτη για το πρόγραμμα οδήγησης (Eco, Normal, Sport), τον κλιματισμό, τους αισθητήρες και τον ήχο στο ηχοσύστημα. Από την άλλη, περιορίζει κάπως τον χώρο για τους δύο επιβάτες, όμως έχει επιπλέον χώρο αποθήκευσης από κάτω (θύρες φόρτισης) και από πάνω, κάτω από το υποβραχιόνιο.

Τα καθίσματα (αεριζόμενα και θερμαινόμενα) έχουν ενσωματωμένα προσκέφαλα, και η ταπετσαρία κυριαρχείται από συνθετικό δέρμα.

Στο πίσω μέρος η άνεση είναι υποδειγματική για τρεις ενήλικες επιβάτες με επίπεδο πάγκο καθισμάτων, επίπεδο πάτωμα (κρύφτηκε επιμελώς το σύστημα μετάδοσης), και 2,71μ. μεταξονίου. Πραγματικά είναι πολύ ευρύχωρο για μια οικογένεια, με τα 463 λίτρα χώρου στο πορτ-μπαγκάζ να σου δίνουν την ευκαιρία να μεταφέρεις πολλές αποσκευές για το ταξίδι.

Κάτω από το πάτωμα, υπάρχει και δομημένος χώρος για επιπλέον αντικείμενα.

Στο δια ταύτα, ως προς το κινητήριο σύστημα, η BYD χρησιμοποιεί την τεχνολογία Super Hybrid DM-i, που την έχουμε δει και σε άλλα μοντέλα. Η φιλοσοφία λειτουργίας θέλει το αυτοκίνητο να κινείται από τον ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει έως 197 ίππους (145 kW), με 300 Nm ροπής. Αυτό συμβαίνει είτε στην EV λειτουργία, είτε στην HEV σε πολύ χαμηλές ταχύτητες. Μόλις ανεβάσεις τις στροφές τότε επεμβαίνει και ο θερμικός κινητήρας βενζίνης 1.5lt ισχύος 98 ίππων (72kW), ο οποίος δίνει επιπλέον δύναμη στο κινητήριο σύστημα, φθάνοντας συνολικά έως 212 ίππους (156kW) ισχύος. Όμως, για να έχεις αυτή τη δύναμη διαθέσιμη, θα πρέπει να είναι φορτισμένη πάνω από το 50% η μπαταρία, διότι αν είναι χαμηλή (δεν κατεβαίνει σχεδόν ποτέ κάτω από το 18%), τότε έχεις ισχύ μόνο από τον θερμικό κινητήρα και στα ορεινά τμήματα θα διαπιστώσεις την υστέρηση. Ο θερμικός κινητήρας μπορεί να λειτουργήσει είτε παράλληλα, είτε εν σειρά, φορτίζοντας εν μέρει και τη μπαταρία LFP Blade, που είναι χωρητικότητας 18,3 kWh, και μπορεί να σου αποδώσει έως 86 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας, και μαζί με τη βενζίνη μπορείς να έχεις συνολική αυτονομία έως 992 χλμ., με συνετή οδήγηση, με τη μέση κατανάλωση να είναι κάτω από τα 6 λίτρα στα 100 χλμ. Πολύ καλό νούμερο. Στην πόλη χρησιμοποιούμε κυρίως το Eco πρόγραμμα ή το Normal, που ενδείκνυται για τον αυτοκινητόδρομο, και το Sport το έχεις για το μέγιστο των επιδόσεων.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα του αυτοκινήτου είναι η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), καθώς έχει ισχύ έως 3,3 kW και μπορεί να φορτίσει εξωτερικές συσκευές, όπως μια φορητή ψησταριά ή ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.

Το BYD Sealion 5 DM-i εφοδιάζεται με πληθώρα συστημάτων ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού, έχει καλή συμπεριφορά στο δρόμο, μαλακή πίσω ανάρτηση και προβλέψιμο τιμόνι.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική επιλογή που αξίζει να την οδηγήσεις πρώτα.