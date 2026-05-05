Tο Σάββατο 9 Μαΐου το #WeRideAsOne της Ducati σε όλο τον κόσμο, και στην Αθήνα

Λίγες μέρες απομένουν μέχρι το #WeRideAsOne, την παγκόσμια εκδήλωση που θα δει την κοινότητα της Ducati να συγκεντρώνεται σε όλο τον κόσμο –και στην Αθήνα- για να μοιραστεί το πάθος της για τα κόκκινα του Borgo Panigale, σε μια χρονιά με ισχυρή συμβολική αξία: την εκατονταετηρίδα της Ducati (1926–2026).

Το Σάββατο 9 Μαΐου, λοιπόν, θα δούμε τους Ducatisti να οδηγούν δίπλα-δίπλα, γιορτάζοντας την υπερηφάνεια του να ανήκουν στη μεγάλη οικογένεια Ducati.

Οι αντιπροσωπείες της Ducati, με την υποστήριξη των Επίσημων Λεσχών της Ducati, έχουν ήδη δημιουργήσει εξατομικευμένα προγράμματα για κάθε τοποθεσία, σχεδιασμένα να ζωντανεύουν μοναδικές εκδηλώσεις που θα εμπλέξουν την κοινότητα της Ducati σε παγκόσμια κλίμακα: Αθήνα (Λαύριο), Βερολίνο, Λε Μαν, Τόκιο, Μιλάνο, Λονδίνο, Σαγκάη, Σίδνεϊ, Νέο Δελχί, Μπανγκόκ, Ταϊπέι, Φοίνιξ, Σαν Φρανσίσκο, Σάο Πάολο, Ζυρίχη, Ζάγκρεμπ, Βιέννη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι, Μπογκοτά, Σαντιάγο ντε Χιλή, Σόφια, Βαρσοβία και Κέιπ Τάουν, είναι μόνο μερικές από τις πόλεις που συμμετέχουν στο #WeRideAsOne.

Το επίσημο κανάλι της Ducati στο Instagram θα συνδέει όλες τις διαφορετικές πόλεις, το οποίο θα μοιράζεται κάλυψη των εκδηλώσεων σε πραγματικό χρόνο.

Σημειώνουμε ότι η Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati έχει προγραμματιστεί 3 – 5 Ιουλίου στο σιρκουί του Misano που φέρει το όνομα του αείμνηστου Marco Simoncelli, που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 24 ετών, το 2011 στο Grand Prix του MotoGP στη Σεπάνγκ.