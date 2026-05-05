Ποιο αυτοκίνητο είναι το Safety Car του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας;

Στους αγώνες Ταχύτητας, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα σε πίστα, το Αυτοκίνητο Ασφαλείας (Safety Car) είναι απαραίτητο για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.



Ποια μοντέλα, όμως, αναλαμβάνουν το ρόλο του safety car και τι ακριβώς κάνει θα αναρωτηθεί κανείς. Ένα από τα κορυφαία μοντέλα μίας μάρκας είναι αυτό που επιλέγεται για τα καθήκοντα του Safety Car, ώστε να μπορεί να αντεπεξέρθει σε συνθήκες πίστας.

Το Safety Car εισέρχεται μέσα στην πίστα έπειτα από μία σύγκρουση, μία έξοδο, όταν υπάρχουν μέρη ή θραύσματα αγωνιστικού ύστερα από σύγκρουση ή προβλήματος, αλλά ακόμα και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως έντονη βροχόπτωση ή ομίχλη που προκαλεί μειωμένη ορατότητα με σκοπό να ελέγξει και να περιορίσει το ρυθμό των αγωνιστικών αυτοκινήτων ή μονοθεσίων.

Από τη Formula 1 μέχρι το Hellenic Auto GP, δηλαδή το φετινό Πρωτάθλημα Ταχύτητας της χώρας μας, το Safety Car έχει βασικό ρόλο για τη διασφάλιση της ασφάλειας των οδηγών, των ομάδων και των θεατών σε περιπτώσεις που οι συνθήκες στην πίστα δεν επιτρέπουν την κανονική διεξαγωγή του αγώνα.

Όταν το Safety Car βρίσκεται μέσα στην πίστα, οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να ελαττώσουν ταχύτητα και να ακολουθήσουν το ρυθμό του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, ενώ απαγορεύονται οι προσπεράσεις. Με άλλα λόγια, ο αγώνας δε σταματάει, απλώς επιβραδύνεται ο ρυθμός και όταν το Safety Car αποχωρήσει από την πίστα, ο αγώνας επανέρχεται στον κανονικό ρυθμό.

Στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, το MINI Cooper S JCW, με εργοστασιακή απόδοση 204 ίππων και 300 Nm ροπής έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Safety Car και ο βελτιωτικός οίκος Sport Cars Tech, μέλος του Spanos Group, τις απαραίτητες μετατροπές.

Πιο συγκεκριμένα, το MINI Cooper S JCW «φοράει» αεροδυναμικό πακέτο AC Schnitzer, το οποίο περιλαμβάνει: Front Splitter, Front side wings, Side skirts, ελατήρια χαμηλώματος (εμπρός 20-25 χλστ., πίσω 15-20 χλστ.) και AC Schnitzer εξάτμιση. Επίσης, ανθρακονημάτινη εισαγωγή αέρα Eventuri, semi-slick ελαστικά Davanti Protoura Race 225/40R18 και 18άρες ζάντες MINI JCW Rallye Spoke 964.

Ο Κώστας Λακαφώσης, οδηγός του Safety Car για τους αγώνες του φετινού Πρωταθλήματος Ταχύτητας, μας περιγράφει το MINI Cooper S JCW από τη δική του οπτική.

«Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ιδανικό για αυτή τη χρήση, αφού ταιριάζει απόλυτα στην πίστα των Μεγάρων. Είναι εύκολο στην οδήγηση αλλά ταυτόχρονα πολύ γρήγορο, μπορεί να ακολουθήσει άνετα τον ρυθμό των αγωνιστικών αυτοκινήτων. Χωρίς καμία απολύτως βελτίωση στην ανάρτηση και στα φρένα, μόνο από τα semi-slicks λάστιχα της Davanti το αυτοκίνητο μπορεί να σταθεί στην πίστα με πολύ σίγουρο πάτημα και να κινηθεί σε αγωνιστικούς ρυθμούς αντίστοιχους με της κατηγορίας Ν2 και όλα αυτά με μια συμπεριφορά πολύ φιλική και προβλέψιμη, γιατί να μην ξεχνάμε ότι το ζητούμενο πριν από οτιδήποτε άλλο είναι η ασφάλεια. Το Safety Car πρέπει να μπορεί να οδηγήσει τα αγωνιστικά αυτοκίνητα και να τα ανεβάσει τον ρυθμό τους σε ικανοποιητικό επίπεδο στον τελευταίο μισό γύρο πριν την επανεκκίνηση, όμως, πρέπει να μπορεί να μεταφέρει και το γιατρό του αγώνα στο σημείο ενός ατυχήματος όσο γίνεται πιο γρήγορα, αλλά πάντοτε χωρίς το παραμικρό ρίσκο».

Με 204 ίππους από το δίλιτρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα, η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός εξελιγμένου συστήματος ελέγχου της πρόσφυσης. Υπάρχουν τρεις επιλογές: Sport, Sport Plus και TRC OFF, όμως η «ιδανική» ρύθμιση είναι η μεσαία. Με το σύστημα σε λειτουργία Sport Plus, το αυτοκίνητο εκμεταλλεύεται το 100% της ιπποδύναμής του με ωφέλιμο τρόπο, ακόμα και σε συνθήκες πίστας.

«Στη λειτουργία Sport αισθάνεσαι ότι το σύστημα κόβει λίγο από τις δυνατότητες του αυτοκινήτου, όμως στο TRC OFF δεν κερδίζεις τίποτα επί της ουσίας, γιατί πρέπει να προσέχεις διαρκώς να μην το παρακάνεις στο πάτημα του γκαζιού και να μη χάσεις χρόνο σε σπινάρισμα. Το Sport Plus είναι η ιδανική ρύθμιση, διότι δεν κόβει καθόλου από τις επιδόσεις του αυτοκινήτου, σου επιτρέπει ελάχιστο σπινάρισμα στην έξοδο της στροφής, αλλά κρατιέται ακριβώς στο ιδανικό ποσοστό ώστε στην πραγματικότητα να σε διευκολύνει χωρίς να ενοχλεί καθόλου», επισημαίνει ο οδηγός του Safety Car Κώστας Λακαφώσης.

«Επίσης, όταν ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία Go Kart, το ημιαυτόματο κιβώτιο λειτουργεί τέλεια και για το ανέβασμα των ταχυτήτων δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανεβάζεις χειροκίνητα, πατάς το γκάζι τέρμα και το αυτοκίνητο ανεβάζει μόνο του όταν πρέπει. Μόνο το αριστερό paddle είναι χρήσιμο σε αγωνιστικούς ρυθμούς, αφού το κρατάς πατημένο κατά το φρενάρισμα για να βεβαιωθείς ότι το σύστημα δεν θα αργήσει να κατεβάσει ταχύτητα σε κάποια κλειστή στροφή. Όσο για το ABS, στην καλή άσφαλτο της πίστας με τα ημιαγωνιστικά λάστιχα της Davanti, δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει, γιατί δεν ενεργοποιείται ποτέ. Το αυτοκίνητο έχει πολύ εντυπωσιακά φρένα, αφού φτάνει στο τέλος της ευθείας με 162 χλμ./ώρα στην πινακίδα των 50 μέτρων και προλαβαίνει να φρενάρει με επιβράδυνση 1,2g, σύμφωνα με το ενσωματωμένο σύστημα παρακολούθησης, πριν στρίψει τη στροφή επίσης με πλευρικά 1,2g γεμίζοντας τέλεια τον κύκλο πρόσφυσης. Τα semi-slicks της Davanti φαίνεται να λειτουργούν τέλεια κάπου στα 2,4bar ζεστά και κάπου στους 55-60 βαθμούς θερμοκρασίας, και αν δεν το παρακάνεις σε επαναλαμβανόμενους γύρους, φαίνεται να αντέχουν αρκετά».

Η παρουσία του Safety Car, λοιπόν, είναι καίριας σημασίας για την ασφαλή διεξαγωγή ενός αγώνα, ενώ το εκάστοτε μοντέλο που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Αυτοκινήτου Ασφαλείας είναι ειδικά διαμορφωμένο και από την κορυφαία σειρά μίας μάρκας.