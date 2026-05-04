Οι δύο ποινές σε Leclerc και Verstappen και η τελική κατάταξη στο Μαϊάμι με τις βαθμολογίες

Θα το θυμόμαστε για καιρό για χθεσινοβραδινό Grand Prix της Formula 1 στο Μαϊάμι, καθώς έγινα τόσα πολλά που τα περιγράφουμε αναλυτικά σε ξεχωριστά θέματα.

Ανάμεσα σε αυτά τα περιστατικά, σημειώνουμε και τις δύο ποινές σε Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari και Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford.

Ο πρώτος ήταν ο απόλυτος χαμένος. Στον τελευταίο γύρο, κι ενώ ήταν 3ος και ήθελε όσο τίποτα άλλο τη θέση στο βάθρο, τον πέρασε ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren, ενώ στα τελευταία μέτρα, δύο στροφές πριν τη σημαία του τερματισμού, τον προσπέρασαν πρώτα ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes κι έπειτα ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford.

Με χτυπημένο το μπροστινό αριστερό τμήμα της Ferrari, εξαιτίας ενός τετ-α-κε που έκανε, ο Λεκλέρ αρχικά ώθησε εκτός δρόμου τον Λίντμπλαντ με τη Racing Bulls – Ford, στις τελευταίες στροφές, ενώ είχε επαφή και με τον Ράσελ.

Οι αγωνοδίκες της FIA τιμώρησαν με 20 δευτ. ποινής τον Μονεγάσκο, γεγονός που του έριξε στην 8η θέση πίσω από τον ομόσταβλό του Λιούις Χάμιλτον και τον Φράνκο Κολαπίντο της Alpine, ο οποίος πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία του σε Grand Prix.

Από την άλλη, και ο Μαξ Φερστάπεν τιμωρήθηκε με ποινή 5 δευτερολέπτων επειδή διέσχισε τη γραμμή εξόδου του pitlane, ωστόσο διατήρησε την 5η θέση του, λόγω της μεγαλύτερης ποινής του Λεκλέρ.

Θυμίζω ότι ο Φερστάπεν ήταν ο μεγάλος άτυχος του αγώνα, καθώς ενώ πίεζε στην εκκίνηση να περάσει μπροστά, από τη δεύτερη θέση που ξεκίνησε, έκανε τε-α-κε πέφτοντας στην 9η θέση και μετά άλλαξε στρατηγική, μπήκε νωρίς να αλλάξει ελαστικά στον 6ο γύρο, βρέθηκε ακόμα και δεύτερος, όμως η φθορά των ελαστικών τον έκαναν να χάσει θέσεις.

Η τελική κατάταξη: Αντονέλι (Mercedes), Νόρις (McLaren), Πιάστρι (McLaren), Ράσελ (Mercedes), Φερστάπεν (Red Bull – Ford), Χάμιλτον (Ferrari), Κολαπίντο (Alpine), Λεκλέρ (Ferrari), Σάινθ (Williams), Αμπον (Williams), Μπέρμαν, (Haas), Μπορτολέτο (Audi), Οκόν (Haas), Λίντμπλαντ (Racing Bulls – Ford), Αλόνσο (Aston Martin), Πέρες Cadillac), Στρολ (Aston Martin), Μπότας (Cadillac). Εγκατέλειψαν οι: Χούλκενμπεργκ (Audi), Λόουσον (Racing Bulls – Ford), Γκασλί (Alpine), Χάτζαρ (Red Bull Ford).

Επόμενος αγώνας στον Καναδά, με Sprint στις 23 και Grand Prix στις 24 Μαΐου.