Citroen: Το C3 και σε van έκδοση

Διαθέσιμο ήδη σε έκδοση βενζίνης και αμιγώς ηλεκτρική
citroen-ec3van
Δημήτρης Μπαλής

Εκτός από την επιβατική έκδοση του Citroen C3, η εισαγωγική εταιρεία έφερε και την αντίστοιχη επαγγελματική van.

Συγκεκριμένα, το Citroen C3 VAN προσφέρεται σε έκδοση βενζίνης 1.2lt με ισχύ 100 ίππων και μέγιστη ροπή 250 Nm από τις 1.750 σ.α.λ. Η μέση κατανάλωση είναι 5,7 λίτρα στα 100 χλμ. και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στα 128 γρ./χλμ.

Η τιμές ξεκινούν από 20.713 ευρώ.

Διατίθεται και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση e-C3 VAN ισχύος113 ίππων (83 kW), με αυτόματο κιβώτιο μίας σχέσης και λειτουργία ανάκτησης ενέργειας στο φρενάρισμα. Η μπαταρία 44 kWh προσφέρει αυτονομία έως 323 χλμ.

Οι τιμές ξεκινούν από 29.500 ευρώ.

citroen-ec3van

Σε εξοπλισμό διαθέτει οθόνη αφής 10,25 ιντσών, ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay και Android Auto, καθίσματα Citroen Advanced Comfort με ρύθμιση ύψους στο κάθισμα οδηγού, πολλά συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

citroen-ec3van

Όσον αφορά τις εσωτερικές διαστάσεις φόρτωσης, είναι μήκους 1,131 μ., πλάτους 1,015 μ., και ύψους 535–931 χλστ., ενώ ο ωφέλιμος όγκος κυμαίνεται από 0,61 έως 1,06 κυβικά μέτρα.

