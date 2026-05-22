H Stellantis επαναφέρει το θρυλικό Citroen ντεσεβό (2 CV)

Μεγάλο μπαμ από τον τεράστιο όμιλο, ο οποίος στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού Stellantis FaSTLAne 2030, ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει υπό τη Citroen ένα νέο μοντέλο εμπνευσμένο από το πνεύμα του θρυλικού ντεσεβό (2 CV).

Το μοντέλο που έγραψε ιστορία από το 1948 έως το 1990, με πολλές εκδόσεις και δυνατότητες, επανέρχεται στο προσκήνιο ως όνομα, και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, τον Οκτώβριο του 2026, για να αποκαλυφθούν περισσότερα.

Πάντως, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Stellantis «Το νέο 2 CV θα συνεχίσει να εκφράζει αυτό ακριβώς το πνεύμα — όχι μέσα από τη νοσταλγία, αλλά επαναπροσδιορίζοντας την απλότητα και την προσβασιμότητά του για τον σημερινό κόσμο. Ηλεκτρικό. Ουσιαστικό. Προσιτό. Ανθρώπινο. Όπως το αυθεντικό μοντέλο εκδημοκράτισε κάποτε την κινητικότητα, έτσι και το νέο 2 CV θα επαναφέρει τη μαγεία της ηλεκτρικής μετακίνησης για μια νέα γενιά, μέσα από ένα ιδιαίτερα επιθυμητό μοντέλο».

Εμπνευσμένο από το πνεύμα της αυθεντικότητας – και όχι από τη νοσταλγία – το μελλοντικό όχημα θα ενσωματώνει τις θεμελιώδεις αξίες που χαρακτήριζαν πάντα το 2 CV: προσιτή τιμή, ελαφριά σχεδίαση, πρακτικότητα, ευελιξία και έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στον δρόμο.

Σχεδιασμένο για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης ηλεκτρικής κινητικότητας και των νέων αστικών κανονισμών, θα συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας προσιτών μικρών ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης χωρίς κανέναν συμβιβασμό σε επίπεδο προσωπικότητας ή επιθυμητού χαρακτήρα.

Πάντως, μέχρι να υλοποιηθεί το νέο 2 CV, η Citroen διαθέτει το αμιγώς ηλεκτρικό e-C3, με αυτονομία προσαρμοσμένη στις αστικές μετακινήσεις.