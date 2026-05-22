Η νέα Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe είναι ηλεκτρική και αποδίδει έως 1.169 ίππους

Ποιος θα περίμενες ότι θα είχαμε εκδόσεις AMG, πανίσχυρες μεν, ηλεκτρικές δε.

Κι όμως, η νέα Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe αποτελεί ένα απτό παράδειγμα για το πώς όλα γίνονται χωρίς να χάνεις τη ουσία, δηλαδή να προσφέρει επιδόσεις, αλλά και αυθεντικό ήχο V8 μοτέρ, χωρίς να προέρχεται από θερμικό κινητήρα.

Το νέο 4θυρο Coupe βασίζεται στην αρχιτεκτονική AMG.EA υψηλών επιδόσεων και υπογραμμίζει το πρωτοποριακό πνεύμα της μάρκας με πολυάριθμες παγκόσμιες πρωτιές.

Μια πρωτιά σε ηλεκτρικό όχημα παραγωγής, είναι ότι χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής, δύο στον πίσω άξονα και έναν μπροστά, σε συνδυασμό με μια μπαταρία υψηλής απόδοσης. Το αποτέλεσμα είναι μια μονάδα κίνησης που όχι μόνο προσφέρει εντυπωσιακά μέγιστη ισχύ, αλλά μπορεί επίσης να την αξιοποιεί επανειλημμένα και συνεχώς, αλλάζοντας έτσι τα δεδομένα στην κατηγορία υψηλών επιδόσεων.

Οι πελάτες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο εκδόσεις: την Mercedes‑AMG GT 63 4-Door Coupe που αποδίδει έως 800 kW ή 1.169 ίππους, και την Mercedes‑AMG GT 55 4-Door Coupe, με ισχύ 600 kW ή 816 ίππους.

Με τέτοια δύναμη επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα είναι 300 χλμ./ώρα (με προαιρετικό πακέτο οδηγού).

Παράλληλα, το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο γρήγορο στον δρόμο αλλά και στον σταθμό φόρτισης. Χάρη στην ισχύ φόρτισης 600 kW, πάνω από 460 χιλιόμετρα αυτονομίας μπορούν να επαναφορτιστούν σε μόλις 10 λεπτά. Μάλιστα, η μπαταρία NCMA (Νικελίου, Κοβαλτίου, Μαγνησίου, Αλουμινίου) 106 kW, μπορεί να προσφέρει αυτονομία έως 700 χλμ.

Όσοι αγαπούν τους κινητήρες V8, μολονότι ηλεκτρικό, στη λειτουργία AMGFORCE S+, η Mercedes‑AMG GT 4‑Door Coupe προσφέρει ένα εξαιρετικά αυθεντικό, χαρακτηριστικό ήχο V8 της AMG, σε συνδυασμό με μια καθηλωτική εμπειρία που περιλαμβάνει διακοπή πρόσφυσης κατά την προσομοίωση αλλαγών ταχυτήτων.

Επίσης, ο οδηγός μπορεί να προσαρμόσει τη δυναμική της Mercedes‑AMG GT 4‑Door Coupe, ανάλογα το στυλ που επιθυμεί, ενώ διαθέτει και ενεργή αεροδυναμική που προσαρμόζεται αστραπιαία σε κάθε οδηγική κατάσταση, με δύο ενεργές πλάκες AEROKINETICS στο κάτω μέρος του αμαξώματος και τον ενεργό πίσω διαχύτη AEROKINETICS.