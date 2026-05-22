Ο Hamilton που θέλει να μείνει στη Ferrari και ο Alonso που δεν έχει να αποδείξει τίποτα

Μετά από 7 τίτλους στη Formula 1, τον πρώτο με τη McLaren το 2008 και 6 ακόμα με τη Mercedes μεταξύ 2014 και 2020, ο Λιούις Χάμιλτον αποτέλεσε μια ηχηρή μεταγραφή για τη Ferrari το 2025, η οποία έβγαλε τα λεφτά της από τις χορηγίες και τις πωλήσεις, όμως δεν πήρε νίκες από τον Βρετανό, καθώς η ομάδα δεν ήταν ανταγωνιστική.

Μόνο μια νίκη στο παλμαρέ του, στον αγώνα Sprint της Κίνας και 6η θέση στην κατάταξη του πρωταθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φέτος, στη δεύτερη χρονιά του με την ιταλική ομάδα, ο Χάμιλτον δείχνει ότι με τη βελτιωμένη Ferrari μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από μια θέση στο βάθρο, όπως αυτή στην Κίνα.

Όταν ρωτήθηκε πριν από το καναδικό Grand Prix αν είναι ικανοποιημένος με την κατάστασή του, o 41 ετών οδηγός, απάντησε: «Ναι, έχω ακόμα συμβόλαιο, οπότε όλα είναι 100% ξεκάθαρα για μένα. Είμαι ακόμα συγκεντρωμένος, έχω ακόμα κίνητρο, αγαπώ ακόμα αυτό που κάνω με όλη μου την καρδιά. Θα μείνω εδώ για αρκετό καιρό, οπότε συνηθίστε το. Σκέφτομαι ήδη τι θα ακολουθήσει και κάνω σχέδια για τα επόμενα πέντε χρόνια».

Από την άλλη, ο Φερνάντο Αλόνσο λέει ότι θα αρχίσει να ανησυχεί μόνο όταν δεν θα είναι πλέον ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα καρτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φέτος, ο Ισπανός, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, πελαγοδρομεί με τα προβλήματα της Aston Martin με κινητήρια μονάδα Honda και βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις.

Όταν ρωτήθηκε πώς ένας οδηγός της Formula 1 μπορεί να μετρήσει την πρόοδό του όταν το αυτοκίνητο δεν είναι ανταγωνιστικό, ο 44χρονος Αλόνσο απάντησε: «Δεν μετρώ τίποτα. Είμαι ο καλύτερος. Δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα. Δεν χρειάζεται να νιώθω τίποτα για να πιστέψω ότι είμαι στο σωστό επίπεδο».