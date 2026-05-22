Σήμερα τα ελεύθερα δοκιμαστικά και οι κατατακτήριες για το Sprint στον Καναδά

Βρισκόμαστε ενόψει του 5ου αγώνα της χρονιάς της Formula 1, στον Καναδά, ο οποίος αν δεν υπήρξε ο πόλεμος στον Αραβικό Κόλπο, θα ήταν ο 7ος, καθώς ακυρώθηκαν Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.

Σήμερα, Παρασκευή, στις 7.30 το βράδυ ώρα Ελλάδος, θα έχουμε το μοναδικό σετ των ελεύθερων δοκιμαστικών, καθώς στις 11.30 το βράδυ θα διεξαχθούν οι δοκιμές κατάταξης, για το πώς θα παραταχθούν στην πίστα Ζιλ Βιλβέν, αύριο Σάββατο, οι οδηγοί, για τον αγώνα Sprint που θα ξεκινήσει στις 7 το βράδυ ώρα Ελλάδος.

Και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον το πώς θα εμφανιστούν στην πίστα οι ομάδες με τις αναβαθμίσεις που έχουν κάνει.

Αύριο Σάββατο, στις 11 το βράδυ θα διεξαχθούν οι δοκιμές κατάταξης για τις θέσεις στο γκριντ του Grand Prix της Κυριακής, το οποίο θα ξεκινήσει στις 11 το βράδυ κι ας ελπίσουμε να μην έχει απρόοπτα και να τελειώσει ομαλά, καθώς το 2011 ο αγώνας με πολλές διακοπές και βροχή διήρκησε 4 ώρες, 4 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα.