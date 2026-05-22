Το πρώτο Sprint στο Μόντρεαλ

Πολλοί περιμένουν να δουν κάτι ακόμα πιο διαφορετικό στο Μόντρεαλ, σε σχέση με το Grand Prix της Formula 1, στο Μαϊάμι, όπου στον αγώνα της Κυριακής κέρδισε ο Αντονέλι με Mercedes, με το 2-3 να κάνουν οι οδηγοί της McLaren, Νόρις και Πιάστρι, αλλά στο Sprint του Σαββάτου είχαμε νικητή τον Νόρις, με Πιάστρι και Λεκλέρ (Ferrari) στα άλλα δύο σκαλιά.

Η ανανεωμένη Red Bull – Ford και με έναν Φερστάπεν με γεμάτες μπαταρίες και από τη συμμετοχή του στον 24ωρο αγώνα του Νίρμουργκρινγκ, ετοιμάζει αντεπίθεση, καθώς ο Ολλανδός ήταν 5ος στο Μαϊάμι και δείχνει ότι μπορεί για το βάθρο.

Τώρα, στο Μόντρεαλ, θα έχουμε ξανά Sprint το Σάββατο, για πρώτη φορά στον Καναδά. Και φέτος το σιρκουί περιλαμβάνει την ημιμόνιμη πίστα κατά μήκος του ποταμού Saint Lawrence και ο αγώνα διεξάγεται μερικές εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι παραδοσιακά συνέβαινε στο ημερολόγιο του πρωταθλήματος. Η Pirelli θα προμηθεύσει τις τρεις πιο μαλακές γόμες στη γκάμα της: C3 ως σκληρή, C4 ως μεσαία και C5 ως μαλακή.

Η επιφάνεια της πίστας, η οποία ανακαινίστηκε το 2024, είναι λεία και χαμηλή σε τραχύτητα. Χρησιμοποιείται για αγώνες αυτοκινήτου μόνο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της Formula 1 και, ως εκ τούτου, η πίστα εξελίσσεται πολύ γρήγορα όχι μόνο κατά τη διάρκεια των τριών ημερών αλλά και σε κάθε μεμονωμένη περίοδο.

Η πίστα, που πήρε το όνομά της από τον Ζιλ Βιλνέβ, που έχασε τη ζωή του με Ferrari, έχει μήκος 4,361 χιλιόμετρα και διαθέτει 14 στροφές που διακόπτονται από αρκετές ευθείες. Το καθοριστικό χαρακτηριστικό του είναι η λεγόμενη φύση stop-and-go, η οποία καθιστά κρίσιμη την σταθερότητα στο φρενάρισμα και τη μέγιστη απόδοση πρόσφυσης. Παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια πίστα δρόμου, οι προσπεράσεις είναι δυνατές, ειδικά στο τέλος της ευθείας που οδηγεί στο τελικό σικέιν, λίγο πριν το διάσημο Τείχος των Πρωταθλητών, το οποίο το 1999 οδήγησε τους Χιλ, Σουμάχερ και Ζακ Βιλνέβ, να χτυπούν όλες τις μπαριέρες.

Όπως πάντα στο Μόντρεαλ, ο καιρός θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο για τις ομάδες. Όχι μόνο λόγω της πιθανότητας βροχής, αλλά και λόγω των θερμοκρασιών που θα μπορούσαν να είναι χαμηλότερες από το συνηθισμένο δεδομένης της αλλαγής ημερομηνίας.

Φέτος θα πραγματοποιηθεί η 55η έκδοση του καναδικού Grand Prix. Θα είναι η 45η φορά που θα διεξαχθεί στην πίστα που κατασκευάστηκε στην Ιλ Νοτρ Νταμ, καθώς οι πρώτες εκδόσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μον Τρεμπλάν και στο Μόσπορτ Παρκ, κοντά στο Τορόντο. Οι οδηγοί με τις περισσότερες νίκες, 7 ο καθένας, είναι ο Λιούις Χάμιλτον και ο Μίκαελ Σουμάχερ, οι οποίοι μοιράζονται επίσης το ρεκόρ για τις περισσότερες pole positions με 6 ο καθένας. Η McLaren κατέχει το ρεκόρ νικών μεταξύ των κατασκευαστών με 13, ακολουθούμενη από τη Ferrari με 12.

Ο Καναδάς διατηρεί επίσης το ρεκόρ για το μεγαλύτερο σε διάρκεια Grand Prix στην ιστορία της Formula 1. Ο αγώνας του 2011, τον οποίο κέρδισε ο Τζένσον Μπάτον και διακόπηκε από καταρρακτώδη βροχή, διήρκεσε 4 ώρες, 4 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα.