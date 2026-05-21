Εγκαινιάστηκε η Northern Star A.E στη Θεσσαλονίκη

Δυναμική παρουσία στη Θεσσαλονίκη, των μαρκών που εισάγει ο όμιλος Emil Frey στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Northern Star, που αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ της Egnatia Group και της Λάμδα Star Α.Ε., αποτελεί τον νέο εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή των Mercedes-Benz, smart, Omoda και Jaecoo στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, εγκαινιάστηκαν οι νέες της εγκαταστάσεις, με περισσότερους από 300 παρευρισκόμενους.

«H Northern Star αποτελεί μία πολύ σημαντική επένδυση. Μία επένδυση που αντικατοπτρίζει το όραμά μας για το μέλλον της κινητικότητας και που δημιουργήθηκε με πάθος, αφοσίωση και πίστη από τους ανθρώπους που το υλοποιούν καθημερινά. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για την ομάδα της Northern Star, γιατί κατάφερε να δημιουργήσει έναν χώρο που πληροί τα πιο σύγχρονα πρότυπα και όπου ο άνθρωπος βρίσκεται πραγματικά στο επίκεντρο. Για εμάς, κάθε επισκέπτης πρέπει να νιώθει φιλοξενούμενος και όχι απλώς πελάτης — και αυτό ακριβώς εκφράζει η νέα αυτή εποχή για τις μάρκες που εκπροσωπούμε στη Βόρεια Ελλάδα», ανέφερε ο Γιάννης Καλλίγερος, Country Head των εταιρειών του ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα.