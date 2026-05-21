Η Pagani Utopia Roadster διένυσε πάνω από 1.500 χιλιόμετρα με τεχνολογία Cyber Tyre

Το ιταλικό hypercar ξεκίνησε από τη Μόντενα, πήγε κοντά στη Στουτγάρδη και επέστρεψε στο Μιλάνο
Ήταν ένα ιδιαίτερο ταξίδι αυτό που έκανε πρόσφατα το ιταλικό hypercar Pagani Utopia Roadster.

Εξοπλισμένο με τεχνολογία Cyber Tyre, προϊόν συνεργασίας της Pirelli με την Pagani Automobili και τη Bosch Engineering, αυτό το ψηφιακό οικοσύστημα έχει μετατρέψει τον ρόλο του ελαστικού από παθητικό εξάρτημα σε ενεργό αισθητήρα, ικανό να μεταδίδει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις συνθήκες του ελαστικού και του δρόμου, με κύριο όφελος την ενίσχυση της ασφάλειας οδήγησης.

Το Pagani Utopia Roadster, ξεκίνησε από την έδρα της Pagani Automobili στο San Cesario sul Panaro, βόρεια της Μπολόνια, και ήταν το πρώτο μοντέλο που υιοθέτησε αυτό το σύστημα ενσωματωμένο με τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζονται τη δυναμική του οχήματος.

Η επικοινωνία μεταξύ των ελαστικών και συστημάτων όπως ABS, ESP και traction control κατέστη δυνατή μέσω της συνεργασίας με τη Bosch, και συγκεκριμένα με τη Bosch Engineering, που αποτέλεσε τη δεύτερη στάση του ταξιδιού, στο Abstatt, βόρεια της Στουτγάρδης. Το ταξίδι ολοκληρώθηκε στην Ιταλία, στο Μιλάνο, έδρα της Pirelli.

Ο Horacio Pagani, ιδρυτής Pagani Automobili, είπε: «Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, η έρευνά μας καθοδηγείται από την αρχή του Λεονάρντο για την Τέχνη και την Επιστήμη: ένα hypercar δεν πρέπει να είναι μόνο γρήγορο, αλλά και έργο τέχνης ικανό να εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια σε όποιον το οδηγεί. Με το Pirelli Cyber Tyre, το ελαστικό αποκτά την ευαισθησία ενός ανθρώπινου χεριού, “αισθάνεται” την άσφαλτο και επικοινωνεί με την ηλεκτρονική «καρδιά» της Pagani Utopia Roadster για να μετατρέψει κάθε μέτρο σε μια στιγμή απόλυτου ελέγχου».

Τώρα, στόχος είναι η υιοθέτηση της τεχνολογίας Cyber Tyre σε μεγάλο εύρος οχημάτων, ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της στην ασφάλεια, ενώ η ενσωμάτωση επιπλέον αισθητήρων μέσω της τεχνολογίας sensor fusion ανοίγει τον δρόμο για την εξέλιξη προς την αυτόνομη οδήγηση και τα συστήματα ADAS.

