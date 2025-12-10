Citroen: Το μικρό Elo είναι το νέο μεγάλο της γαλλικής μάρκας

Να μια ακόμα πρόταση της Citroen για το μέλλον που μπορεί να είναι και αύριο.

Το πρωτότυπο ELO, που θα παρουσιαστεί επίσημα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών στις 9 Ιανουαρίου, είναι μικρό σε μέγεθος, με 4,1 μέτρα (όσο περίπου με το e-C3), αλλά σκέφτεται μεγάλα πράγματα! Το ELO εκπλήσσει με το ευρύχωρο εσωτερικό του, τα 1,7 μέτρα ύψος που επιτρέπει εύκολη πρόσβαση, και την 100% ηλεκτρική αρχιτεκτονική του. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και έξι άτομα και καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής ενός οδηγού, από ταξίδια και αναψυχή, έως και εργασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Citroen βασίστηκε στην εμπειρία των συνεργατών της, Goodyear και Decathlon, για να αναπτύξει πρακτικά, τεχνικά και ανθεκτικά υλικά.

Σε συνέχεια του OLI, που παρουσιάστηκε το 2022, το ELO είναι ένα εργαστήριο ιδεών, τολμηρό, έξυπνο, δημιουργικό και επικεντρωμένο στην ευεξία, ενσαρκώνοντας τις αξίες της Citroen, η οποία επανεφεύρει και επανερμηνεύει τα πολυχρηστικά MPV οχήματα, σε μια εποχή που πλημμυρίζεται από SUV.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο εσωτερικό, κυριαρχεί το πορτοκαλί χρώμα, απουσιάζει το κλασικό ταμπλό δημιουργώντας χώρο, ενώ οι επίπεδες οθόνες παρέχουν πολύχρωμες πληροφορίες σαν να αιωρούνται σε όλο το πλάτος του παρμπρίζ, επιτρέποντας στον οδηγό να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες χωρίς να απομακρύνει τα μάτια του από τον δρόμο.

Η ενσωμάτωση ενός τιμονιού μονής ακτίνας με διπλό επίπεδο τμήμα, που εισήχθη για πρώτη φορά στο DS του 1955, βελτιώνει την ορατότητα του οργάνου χάρη στο ευρύ του άνοιγμα. Άνετο στο κράτημα, είναι εξοπλισμένο με δύο κουμπιά σε σχήμα joystick που επιτρέπουν την πρόσβαση και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του ψηφιακού οργάνου.

Το βασικό μοντέλο διαθέτει τέσσερα καθίσματα με κεντρικά τοποθετημένο κάθισμα οδηγού, το οποίο προσφέρει μια νέα αίσθηση ορατότητας, ενώ οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν τεράστιο χώρο. Το εσωτερικό μπορεί επίσης να μετατραπεί σε χώρο ύπνου για δύο άτομα, αίθουσα home cinema, τροφοδοτικό και πολλές άλλες χρήσεις.

Το κάθισμα του οδηγού μπορεί να περιστραφεί 360° για συνομιλία ή εργασία με ειδική υποστήριξη. Η σειρά 2 προσφέρει τρία καθίσματα, όλα ίδιου πλάτους και εξοπλισμένα με αναδιπλούμενες πλάτες. Τα τρία πίσω καθίσματα είναι αφαιρούμενα. Δύο επιπλέον καθίσματα είναι κρυμμένα κάτω από τα πλαϊνά καθίσματα στη σειρά 2. Αναδιπλώνονται με μια απλή κίνηση για να τοποθετηθούν ελαφρώς πίσω από το κάθισμα του οδηγού, εκατέρωθεν.

Σε αυτή τη διαμόρφωση έξι θέσεων, ο χώρος αποσκευών δεν επηρεάζεται, χάρη στην έξυπνη αρθρωτή σχεδίαση των διαφόρων καθισμάτων. Οι τέσσερις πλευρικές πόρτες ανοίγουν σε αντίθετες κατευθύνσεις και η απουσία κεντρικής κολόνας παρέχει εύκολη πρόσβαση με πλάτος 1,92 μέτρα. Το εντελώς επίπεδο δάπεδο διευκολύνει την κίνηση στο εσωτερικό, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη διαμόρφωση.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες των 4,5 τετραγωνικών μέτρων που λούζουν την καμπίνα με φως.

Χρήσιμες λεπτομέρειες είναι η V2L τεχνολογία που επιτρέπει φόρτιση άλλων συσκευών, και οι γάντζοι στις πόρτες για τσάντες.

Καταλήγοντας, η Citroen χρησιμοποίησε για την κατασκευή του ELO βιώσιμα υλικά, ανακυκλωμένα, ώστε σε μεγάλο βαθμό να είναι ανακυκλώσιμο το όχημα.