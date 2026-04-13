Continental: Προμηθευτής των 10 πιο μεγάλων κατασκευαστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων  

Με την αγορά αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων να διευρύνεται συνεχώς, οι ανάγκες και σε ελαστικά αυξάνονται με την Continental να κατασκευάζει ειδικά ελαστικά.

Σύμφωνα με το γερμανικό ερευνητικό ινστιτούτο Fraunhofer ISI, οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθούν κατά 23% το 2025, από 10,3 εκατ. μονάδες το 2024 σε 12,7 εκατ. οχήματα, με την Ευρώπη να καταγράφει αύξηση 26% στις ταξινομήσεις νέων ηλεκτρικών, ενώ μεγάλη αύξηση παρατηρείται στην Ασία και ειδικά στην Κίνα που είναι η πιο μεγάλη αγορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τα ηλεκτρικά οχήματα να έχουν πιο απαιτητικές προδιαγραφές για τα ελαστικά, καθώς είναι πιο βαριά λόγω των μπαταριών, έχουν άμεση ροπή κατά την επιτάχυνση, αυξημένη φθορά και παράγουν θόρυβο κατά την κύλιση των ελαστικών, η Continental έχει επενδύσει, εδώ και χρόνια, στην ανάπτυξη ελαστικών με χαμηλή αντίσταση κύλισης, μειωμένο θόρυβο και υψηλή αντοχή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα η νέα γενιά EcoContact 7.

Καταλήγοντας, το 2025 η Continental ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση της στην ηλεκτροκίνηση, καθώς προμήθευσε με ελαστικά πρώτης τοποθέτησης και τους 10 κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων με τον πιο υψηλό όγκο παραγωγής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 17 από τους 20 μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών εμπιστεύονται τα ελαστικά της Continental, μεταξύ των οποίων οι: BYD, Volkswagen, Stellantis (Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Peugeot, Citroen, Opel κ.ά.), BMW, NIO, Hyundai και Renault.