CUPRA: Η τελευταία της δημιουργία λέγεται Tindaya

Ένα ακόμα μοντέλο για την CUPRA και ένα ακόμα με όνομά από την Ισπανία.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, στον Ανοιχτό Χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου στο Μόναχο, η CUPRA θα αποκαλύψει το νέο Tindaya Showcar, που πήρε το όνομά του από ένα ηφαιστειακό βουνό στη Φουερτεβεντούρα, μέρος των Καναρίων Νήσων.

Το χάλκινο πέτρωμά του αντηχεί την υπογραφή της CUPRA, ενώ η ακατέργαστη μορφή του συνδέεται με τα υλικά και τις υφές της σχεδιαστικής μας γλώσσας.

Το CUPRA Tindaya Showcar με εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό που ζωντανεύει με μια ριζοσπαστική αλλά απλή ιδέα: «Χωρίς Οδηγούς, Χωρίς CUPRA». Ένα αυτοκίνητο επίδειξης που εστιάζει στον οδηγό, προσφέροντας παράλληλα μια μοναδική εμπειρία, ενισχύοντας τα συναισθήματα του οδηγού.

Το νέο μοντέλο ενσαρκώνει το όραμα της μάρκας και τη μελλοντική σχεδιαστική της γλώσσα.

Περισσότερα σε λίγες ημέρες.