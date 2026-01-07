CUPRA Leon 1.5 eTSI – Δοκιμή: Βαστάει γερά στην αγορά ως μια βασική, σπορ έκδοση

Η CUPRA διανύει την καλύτερη εποχή της από το 2018 που εμφανίστηκε ως ξεχωριστή μάρκα μέσα στον όμιλο της VW.

Και πράγματι, η εταιρεία που ξεκίνησε να λανσάρει τις σπορ εκδόσεις της Seat, με το νέο, χάλκινο σήμα, και με πρώτο μοντέλο το CUPRA Leon, εκτοξεύει τις πωλήσεις της και όχι τυχαία, καθώς έχει αναπτύξει μια μεγάλη γκάμα μοντέλων.

Πλάι στο CUPRA Leon, προστέθηκε η έκδοση Leon Sportstourer, το Ateca με κινητήρες TSI, το αμιγώς ηλεκτρικό Born, το επίσης ηλεκτρικό και ισχυρό Tavascan, το Formentor με κινητήρες TSI, ήπιους υβριδικούς και Plug-in hybrid, το Terramar με μοτέρ TSI, eTSI και eHYBRID. Κι έπεται συνέχεια, καθώς αναμένεται το λανσάρισμα του αμιγώς ηλεκτρικού Raval, ενός αστικού οχήματος.

Για να επιστρέψω στο CUPRA Leon, το οποίο αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στην ανανεωμένη του έκδοση, πρόκειται για ένα αναγνωρίσιμο hatchback μοντέλα της αγοράς, με αδρά χαρακτηριστικά.

Το επιθετικό βλέμμα λέει πολλά, με το σήμα στο τονισμένο καπό, τους έντονους αεραγωγούς, τα πλαϊνά ανοίγματα στον προφυλακτήρα, τα LED φωτιστικά, οι 18άρες ζάντες τύπου μαργαρίτας, και, βέβαια, το άκρως επιθετικό πίσω μέρος, που απαρτίζεται από αεροτομή ψηλά, φωτιζόμενη μπάρα που συνδέει τα φωτιστικά και φέρει φωτιζόμενο σήμα, και έναν διαχύτη χαμηλά σε ανθρακί χρώμα, που κρύβει περίτεχνα τις διπλές απολήξεις εξάτμισης.

Σε σκούρο τόνο η καμπίνα, με ημιμπάκετ καθίσματα από δέρμα-ύφασμα, αρκετά καλά πλαστικά, δερμάτινο τιμόνι με διάτρητο δέρμα και οδηγοκεντρικό ταμπλό. Δεσπόζει ψηλά η 12,9 ιντσών οθόνη αφής, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων είναι παραμετροποιήσιμος.

Οι ποτηροθήκες στη βάση της κονσόλας εξυπηρετούν, υπάρχουν δύο θύρες USB-C για φόρτιση smartphone, αλλά και θέση για επαγωγική φόρτιση, ενώ προσφέρεται συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto.

Το τιμόνι αποτελεί το πολυεργαλείο, καθώς από εκεί γίνεται η εκκίνηση με το μπουτόν στα δεξιά, ενώ με το άλλο μπουτόν αριστερά επιλέγεις λειτουργία οδήγησης, ανάμεσα σε τρία προγράμματα. Παράλληλα, από το τιμόνι, με τα paddles που βρίσκονται στο πίσω μέρος, μπορείς να ανεβάζεις ή να κατεβάσεις σχέσεις στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, με τον διακόπτη του κιβωτίου να βρίσκεται στην κονσόλα.

Οι χώροι καλοί είναι, αλλά πίσω με το μεσαίο τούνελ μετάδοσης θα δυσκολευτεί στα πόδια ενήλικας, με τη μεσαία πλάτη να μετατρέπεται και σε υποβραχιόνιο. Καλά και τα 380 λίτρα στο χώρο αποσκευών, που έχει και βαθύ κατώφλι.

Το μοτέρ που βρίσκεται κάτω από το καπό, είναι ένα γνώριμο και αξιόπιστο του ομίλου VW. Ο κινητήρας βενζίνης 1.5 eTSI, υπερτροφοδοτούμενος, ενισχύεται από 48 V ήπιο υβριδικό σύστημα, αποδίδοντας 150 ίππους με 250 Nm ροπής.

Βγάζει δύναμη, μπορεί να πιάσει τα 0-100 χλμ./ώρα σε 8,7 δευτ. και αναπτύσσει τελική ταχύτητα 215 χλμ./ώρα. Για αυτό το μοντέλο θεωρώ ότι είναι ιδανικό μοτέρ και η συνεργασία με το κιβώτιο αρκετά έως πολύ καλή και ειδικά με τις πιο άμεσες αλλαγές από τα paddles έχει πιο σπορτίφ οδήγηση και αν έχει βάλεις τη σπορ λειτουργία, μπορείς στον πίνακα οργάνων να δεις στοιχεία για την πίεση του turbo και την επιτάχυνση σε G.

Η ανάρτηση καλοστημένη τόσο όσο, περισσότερο προσανατολισμένη στον σπορ χαρακτήρα, χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα στις ανωμαλίες του οδοστρώματος.

Ευχαριστιέσαι να μπαίνεις στις στροφές και αν απενεργοποιήσεις το σύστημα ευστάθειας από τον διακόπτη στην κονσόλα, μπορείς να παίξεις λίγο στο δρόμο, χωρίς να ξεχνάς ότι είναι μπροστά η κίνηση του μοτέρ.

Με συνετή οδήγηση θα είσαι και κάτω από τα 6 λίτρα στα 100 χλμ., αλλά αν δουλεύεις πολύ στη σπορ λειτουργία θα τσιμπήσει παραπάνω.

Το CUPRA Leon παραμένει μια προσιτή, σπορ έκδοση για όσους θέλουν καλές επιδόσεις με ένα αυτοκίνητο που να μην θέλει συνεχώς βενζινάδικο.