Cupra: Πανίσχυρες εκδόσεις Tribe με οικολογικό χαρακτήρα

Δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα, η CUPRA παρουσιάζει τις εκδόσεις Tribe στα μοντέλα Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar.

Αυτό που επιδιώκει η ισπανική εταιρεία της Seat και το ομίλου VW, είναι να προσφέρει σε πελάτες που έχουν αυξημένη οικολογική συνείδηση, εκδόσεις που να τους ταιριάζουν και παράλληλα να διέπονται από μία νέα φιλοσοφία εξατομίκευσης.

Οι εκδόσεις αυτές θα διατίθενται από τα τέλη του 2025, με νέα χρώματα και μοναδικές ιδέες εσωτερικού, νέες ζάντες αλουμινίου 19 και 20 ιντσών με 20% ανακυκλωμένο υλικό, σκούρα χρωμιωμένα λογότυπα της CUPRA μπροστά και πίσω, μαζί με τα γράμματα στο πίσω μέρος.

Η βιωσιμότητα απαντάται στα ανακυκλωμένα υλικά που χρησιμοποιούνται στους προφυλακτήρες των οχημάτων, στην μπροστινή αεροτομή που περιέχει 20% ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό, στα πλαστικά των εσωτερικών επενδύσεων που είναι κατά 30% από ανακυκλωμένα υλικά, στη βιολογική βαφή για συγκεκριμένα στοιχεία (αεραγωγοί και ταμπλό) και στην τρισδιάστατη τεχνολογία παραγωγής υφασμάτων για τα μπάκετ καθίσματα.

Τα υφάσματα στην κεντρική περιοχή των μπροστινών και πίσω καθισμάτων κατασκευάζονται με 100% ανακυκλωμένο υλικό και με μια τεχνική που χρησιμοποιεί μια μηχανή πλεξίματος ελεγχόμενη από υπολογιστή για τη δημιουργία υλικού στην τρισδιάστατη μορφή του, εξαλείφοντας την ανάγκη κοπής και ραψίματος, με αποτέλεσμα μηδενικά απορρίμματα υλικών.

Οι νέες Tribe Editions για τα CUPRA Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar, προσφέρονται σε εκδόσεις βενζίνης, πετρελαίου και plug-in hybrid.