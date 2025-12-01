CUPRA: Το νέο ηλεκτρικό Raval βγήκε καμουφλαρισμένο στο δρόμο

Λίγο καιρό πριν ξεκινήσει η εμπορική διάθεση του νέου CUPRA Raval, το 2026, το μοντέλο βγήκε στο δρόμο σε έκδοση προ-παραγωγής, καμουφλαρισμένη.

Βασισμένο στην πλατφόρμα MEB+ της Volkswagen και με κίνηση στους εμπρός τροχούς, το CUPRA Raval είναι το πρώτο μοντέλο που θα λανσαριστεί από τη νέα οικογένεια ηλεκτρικών αστικών αυτοκινήτων του ομίλου Volkswagen (θα ακολουθήσει το επίσης ηλεκτρικό Volkswagen ID.Polo) και θα κατασκευάζεται στο Martorell, λίγο έξω από τη Βαρκελώνη.

Με εντυπωσιακό σχεδιασμό, και αντισυμβατικά χαρακτηριστικά, το CUPRA Raval έχει μήκος μόλις 4,046 μ., πλάτος 1,784 μ. και ύψος 1,518 μ., αλλά έχει γενναιόδωρο εσωτερικό χώρο (2,6 μ. μεταξόνιο) και ευρύχωρο πορτμπαγκάζ.

Το CUPRA Raval παίρνει το όνομα και το πνεύμα του από μια από τις πιο εμβληματικές και δυναμικές περιοχές της Βαρκελώνης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του CUPRA Raval VZ Extreme: Ισχύς 166kW / 226PS, μέγιστη ροπή 290Nm, μέγιστη τελική ταχύτητα 175 χλμ./ώρα, αυτονομία περίπου 400 χλμ.

Διαφορετικές εκδόσεις

Το CUPRA Raval θα είναι διαθέσιμο σε διαφορετικές εκδόσεις με μια ποικιλία επιλογών εξατομίκευσης, και τιμή από 26.000 ευρώ.

Η VZ Extreme (166kW) είναι η πιο ισχυρή έκδοση που υιοθετεί βιώσιμα υλικά και τεχνολογίες, φτάνοντας σε αυτονομία περίπου 400 χλμ.

Η Dynamic Plus (155kW) είναι εξοπλισμένη με Advanced ADAS, έξυπνες λειτουργίες στάθμευσης, προβολείς Matrix LED, μπάκετ καθίσματα και ένα ηχοσύστημα υψηλής πιστότητας 12 ηχείων που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Sennheiser Mobility. Προσφέρει επίσης εκτεταμένη αυτονομία περίπου 450 χλμ.

Η Dynamic (155kW) με την ίδια προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας, δυναμικό χειρισμό και αυτονομία περίπου 450 χλμ.

Με σπορ πλαίσιο -15 χιλιοστά χαμηλότερο από την πλατφόρμα του ομίλου-, ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση, προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης που βελτιώνει την ευελιξία και ESC Sport, το CUPRA Raval αναμένεται να προσφέρει πολύ καλό χειρισμό και οδηγική ευχαρίστηση.

Το Dynamic Chassis Control χρησιμοποιεί προσαρμοζόμενα αμορτισέρ που μπορούν να ρυθμίσουν την απόσβεσή τους για άνεση ή πιο ευέλικτο, σπορ χειρισμό. Στη λειτουργία CUPRA, τα αμορτισέρ γίνονται πιο άκαμπτα, μειώνοντας την κλίση του αμαξώματος και βελτιώνοντας τη δυναμική οδήγησης.

Το ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης CUPRA «one box» βελτιστοποιεί την αίσθηση του πεντάλ, βελτιώνοντας το φρενάρισμα μέσω ανάκτησης του κινητήρα. Επιπλέον, το CUPRA Raval είναι εξοπλισμένο με δισκόφρενα εμπρός και πίσω για μέγιστη απόδοση.

Η κορυφαία έκδοση CUPRA Raval VZ (166kW) εξοπλίζεται με καθίσματα Dinamica Bucket, έχει ανάρτηση DCC Sport με μεγαλύτερη ακαμψία (+5%), 1 εκ. φαρδύτερο μετατρόχιο, λειτουργία ESC OFF, ζάντες 19 ιντσών με φαρδύτερα ελαστικά 235 χλστ. και ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.

Μάλιστα, ένα προηγμένο σύστημα παρακολουθεί τις συνθήκες οδήγησης μέσω αισθητήρων και χρησιμοποιεί μια μονάδα ελέγχου για την ηλεκτρονική διαχείριση της κατανομής ροπής μεταξύ των τροχών για βελτίωση της πρόσφυσης, της σταθερότητας και της απόδοσης.