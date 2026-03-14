Dacia: Φέρνει ηλεκτρικό των 18.000 ευρώ και μεγάλο SUV των 25.000 ευρώ

Με κεκτημένη ταχύτητα οδεύει προς το 2030 η Dacia, η ρουμανική μάρκα του ομίλου Renault.

Έχοντας καταγράψει ένα άκρως δυναμικό 2025, ως δεύτερη μάρκα στην Ευρώπη σε επίπεδο λιανικών πωλήσεων (απευθείας σε πελάτες), με 10 εκατ. πωλήσεις από το 2004, διατηρώντας το Sandero πρώτο σε πωλήσεις από το 2017, το Duster δεύτερο πιο εμπορικό SUV στη λιανική και το Bigster best‑seller C‑SUV στη λιανική, στο δεύτερο εξάμηνο της περσινής χρονιάς, το μέλλον διαγράφεται ευοίωνο.

Και τι δεν περιμένουμε από την ίσως πιο value for money μάρκα της αγοράς. Και νέα μοντέλα, αμιγώς ηλεκτρικά, και μεγαλύτερα σε μέγεθος, με στόχο να κρατήσει το πελατειακό της κοινό, αλλά και να το διευρύνει με νέους πελάτες από άλλες μάρκες.

Στο δρόμο προς το 2030, η Dacia θα παρουσιάσει στην αγορά 4 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Η αρχή θα γίνει τη χρονιά που διανύουμε, το 2026, με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης (κατηγορία Α), που θα βασίζεται στην πλατφόρμα RGEV Small του Renault Group. Έχει αναπτυχθεί σε λιγότερο από 16 μήνες, θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη, και αναμένεται με τιμή εκκίνησης κάτω από 18.000 ευρώ. Το ζήτημα είναι να διαθέτει και μπαταρία που να καλύπτει περισσότερα χιλιόμετρα από το Spring, που δεν θα συνεχίσει στην παραγωγή.

Επίσης, η Dacia στοχεύει τα δύο τρίτα των πωλήσεών της να είναι εξηλεκτρισμένα μοντέλα και με full hybrid συστήματα.

Παράλληλα, εκτός από το Bigster, πρόκειται να λανσάρει ένα ακόμα δυναμικό μοντέλο στη μικρομεσαία C κατηγορία, θέλοντας αυτή η κατηγορία να κατέχει το ένα τρίτο των πωλήσεών της.

Το Striker, πραγματικά έρχεται ως… γκολτζής, πολυτάλαντο, με χαρακτηριστικά από station wagon (χώροι), από hatchback (πρακτικότητα) και SUV (αυξημένη απόσταση από το έδαφος).

Με αεροδυναμική σιλουέτα, κάθετο εμπρός μέρος, νέα φωτεινή υπογραφή της Dacia, και μήκος 4,62 μέτρα, θα είναι διαθέσιμο σε υβριδική έκδοση, Hybrid 4×4 και έκδοση bi-fuel με βενζίνης και υγραέριο (LPG), ενώ στα ατού του συγκαταλέγεται και η τιμή κάτω από 25.000 ευρώ.

Καταλήγοντας, να περιμένουμε και ανανέωση του Sandero, που σπάει ταμεία.