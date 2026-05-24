«Δεν με άκουσε η ομάδα», υποστηρίζει ο Max Verstappen

Ενδιαφέρουσα ήταν η τοποθέτηση του Μαξ Φερστάπεν, μετά τις κατατακτήριες δοκιμές για το σημερινό Grand Prix της Formula 1 στον Καναδά.

Ο Ολλανδός, 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, θα ξεκινήσει από την 6η θέση και ο ομόσταβλός του Ισάκ Χάτζαρ από την 7η, έχοντας πολλή δουλειά μπροστά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαξ Φερστάπεν, μιλώντας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανέφερε ότι δεν μπορούσε από τη μια να ανεβάσει θερμοκρασία στα ελαστικά και από την άλλη ότι του έλειπε και η τελική ταχύτητα.

Πέραν αυτών των θεμάτων, οι μηχανικοί της Red Bull – Ford ακολούθησαν μια ρύθμιση στο μονοθέσιο που ο ίδιος δεν υποστήριζε.

«Κάναμε κάτι διαφορετικό με το αυτοκίνητό μου, αυτό ήθελε η ομάδα. Σαφώς, αυτό δεν λειτούργησε όπως θα έπρεπε. Αλλά μερικές φορές πρέπει να αφήσεις την ομάδα να κάνει τη δουλειά της. Είπα, “Προχωρήστε, αν νομίζετε ότι αυτό θα λειτουργήσει, τότε κάντε το”. Και σαφώς, δεν λειτούργησε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολλανδός έχει μεγάλη επιρροή στην ομάδα, λέγοντας ότι «Φυσικά και με ακούν πολύ συχνά, αλλά όχι αυτή τη φορά, επειδή ήταν πεπεισμένοι ότι θα λειτουργούσε».

Σύμφωνα με τον Φερστάπεν, είναι πλέον σαφές σε όλους μέσα στην ομάδα ότι η ρύθμιση που επέλεξαν δεν ήταν η σωστή.

Θα δούμε τι θα γίνει στον αγώνα σήμερα το βράδυ στις 11 ώρα Ελλάδος.