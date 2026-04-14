DENZA: Το δεύτερο μοντέλο της στην Ευρώπη, ένα 7θέσιο, plug-in hybrid πολυμορφικό

Μετά το Z9GT, ένα fastback σε αμιγώς ηλεκτρική ή plug-in hybrid έκδοση, η DENZA, η premium μάρκα του ομίλου BYD, λανσάρει στην Ευρώπη ένα πολυμορφικό όχημα MPV.

Το D9 DM-i μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οικογενειακό μέσο μεταφοράς ή ως ένα επιχειρηματικό εργαλείο για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, διαθέτοντας πολυτελή εσωτερικό και ευέλικτη διάταξη επτά θέσεων.

Με μήκος 5,250μ., πλάτος 1,96μ. και ύψος 1,90μ., εντυπωσιάζει μπροστά με το σχεδόν κάθετο τμήμα, και το κοντό καπό, ενώ στο πλάι οι γραμμές είναι καθαρές, με τις πίσω πόρτες να είναι συρόμενες για ευκολία πρόσβασης στην 3η σειρά καθισμάτων και την πόρτα του χώρου αποσκευών να είναι ηλεκτρική.

Το μεγάλο μεταξόνιο των 3,11μ. επιτρέπει τη φιλοξενία στην καμπίνα επτά ενήλικων επιβατών ύψους 180 εκ., σε ένα εσωτερικό που χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα υλικών, ενώ στην αυξημένη φωτεινότητα συμβάλλει η πανοραμική γυάλινη οροφή 1,1 τ.μ., με ηλεκτρικό σκίαστρο και 99% απομόνωση από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Τα δύο μπροστινά καθίσματα είναι θερμαινόμενα, αεριζόμενα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και προσφέρουν λειτουργία μασάζ 10 σημείων, ενώ υπάρχει επίσης θερμαινόμενο τιμόνι.

Η μεσαία σειρά καθισμάτων ανταγωνίζεται τα ταξίδια πρώτης θέσης σε αεροπορικές εταιρείες. Τα καθίσματα Air Spa «μηδενικής βαρύτητας», διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση 14 κατευθύνσεων και λειτουργία μασάζ 16 σημείων. Μπορούν επίσης να ανακλίνονται έως και 152 μοιρες, επιτρέποντας στους επιβάτες να γέρνουν και να κοιμούνται σε ταξίδια.

Ακόμη και τα καθίσματα της τρίτης σειράς μπορούν να διαθέτουν θέρμανση και αερισμό, μαζί με ηλεκτρική ρύθμιση τεσσάρων κατευθύνσεων.

Η καμπίνα του αυτοκινήτου μπορεί να λειτουργήσει σε τέσσερις διαμορφώσεις. Στη «λειτουργία άνεσης τεσσάρων επιβατών», η δεύτερη και η τρίτη σειρά μετακινούνται στις πιο πίσω θέσεις τους, μεγιστοποιώντας τον χώρο. Στη «άνεση πλήρους χωρητικότητας», τα καθίσματα της τρίτης σειράς βρίσκονται στην πιο πίσω θέση τους, μεγιστοποιώντας την άνεση για επτά επιβάτες όταν απαιτείται λιγότερος χώρος αποσκευών (430 λίτρα, ακόμη και σε αυτή τη διάταξη).

Σε «λειτουργία πλήρους χωρητικότητας», στην οποία οι θέσεις των καθισμάτων τρίτης σειράς, δεύτερης σειράς και συνοδηγού ρυθμίζονται για να αυξηθεί η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ στα 570 λίτρα. Και τέλος, με την τρίτη σειρά καθισμάτων αναδιπλωμένη, τα καθίσματα δεύτερης σειράς μπορούν να μετακινηθούν πλήρως προς τα εμπρός και το κάθισμα συνοδηγού μπορεί να ρυθμιστεί για να μεγιστοποιηθεί ο χώρος αποσκευών στα 2.310 λίτρα – ιδανικό για μεγάλα φορτία ή ακόμα και για κάμπινγκ.

Στο κόκπιτ θα βρούμε μια κεντρική οθόνη αφής ψυχαγωγίας 15,6 ιντσών, πλαισιωμένη από έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών στη μία πλευρά και μια οθόνη αφής επιβατών 10,25 ιντσών στην άλλη.

Με την υποστήριξη του λογισμικού DiLink της DENZA, το σύστημα είναι πλήρως συμβατό με ενημερώσεις μέσω ασύρματης σύνδεσης και διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες Google και Apple CarPlay.

Υπάρχουν δύο ακόμη οθόνες LCD στα υποβραχιόνια των καθισμάτων της δεύτερης σειράς, επιτρέποντας στους επιβάτες να προσαρμόζουν τις επιλογές περιεχομένου και ψυχαγωγίας. Και τα καθίσματα της δεύτερης σειράς μπορούν επίσης να έχουν τις δικές τους οθόνες πολυμέσων 12,8 ιντσών, τοποθετημένες στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων.

Επίσης, υπάρχουν τέσσερις ασύρματες βάσεις φόρτισης smartphone 50W (δύο μπροστά, δύο στη δεύτερη σειρά), πέντε θύρες USB Type-C (μία μπροστά, δύο στη δεύτερη σειρά, δύο στην τρίτη σειρά) και μια επιπλέον θύρα USB Type-A μπροστά.

Στις λύσεις περιλαμβάνονται τραπεζάκια τοποθετημένα στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων, κι ένα έξυπνο ψυγείο με χωρητικότητα επτά λίτρων.

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης Super Hybrid DM–i απαρτίζεται από έναν τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5lt ισχύος120PS (88kW) και λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια για τη μπαταρία και τους δύο ηλεκτροκινητήρες – έναν στον μπροστινό άξονα με 231PS (170kW), κι έναν πίσω με 61PS (45kW), για τετρακίνηση.

Η συνολική ισχύς του συστήματος είναι 353PS (260kW), χαρίζοντας επιτάχυνση 8,6 δευτερόλεπτα στα 0-100 χλμ./ώρα και τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο λειτουργίες – «λειτουργία EV» και υβριδική «λειτουργία HEV» – με τη δεύτερη να μπορεί να λειτουργήσει με διάφορους τρόπους.

Στη λειτουργία «EV», το αυτοκίνητο κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, βασιζόμενο πλήρως στην ισχύ της μπαταρίας. Χρησιμοποιεί μόνο τους ηλεκτρικούς κινητήρες κίνησης, οι οποίοι μπορούν επίσης να ανακτήσουν ενέργεια κατά το φρενάρισμα.

Στη λειτουργία «HEV» ο θερμικός κινητήρας / γεννήτρια ενισχύει τις επιδόσεις.

Η μπαταρία Blade 58,5kWh, χαρίζει έως 219 ηλεκτρικά χιλιόμετρα, με τη συνολική αυτονομία του αυτοκινήτου να φτάνει -με τη βενζίνη- στα πάνω από 950 χλμ.

Το D9 διαθέτει μπροστινή ανάρτηση με γόνατα MacPherson και πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, μαζί με έξυπνη απόσβεση DiSus-C, που προσφέρει άνεση στο ταξίδι.

Όπως όλα τα μοντέλα DENZA στην Ευρώπη, το D9 διαθέτει την τελευταία τεχνολογία φόρτισης FLASH της BYD, που επιτρέπει επαναφόρτιση από 10% έως 70% σε μόλις πέντε λεπτά.

Περιμένουμε να δούμε αν η εισαγωγική εταιρεία Σφακιανάκης θα το έχει διαθέσιμο στην Ελλάδα.