DENZA: Το Z9GT ήρθε στην Ευρώπη με επιλογή αμιγώς ηλεκτρικού ή plug-in hybrid

Στο Παρίσι, όπως είχε προαναγγείλει, η DENZA, του ομίλου BYD, παρουσίασε το Z9GT, σε shooting brake αμάξωμα.

Το μοντέλο θα προσφέρεται ως αμιγώς ηλεκτρικό (EV) με 5,180 μ. μήκος (EV), ή και ως plug–in hybrid (Super Hybrid DM – Dual Mode), με 5,195 μ. μήκος, αμφότερα εξοπλισμένα με την επαναστατική τεχνολογία FLASH Charging του ομίλου BYD, με ισχύ έως 1.500kW, που υλοποιεί την υπόσχεση φόρτισης «Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3».

Και οι δύο εκδόσεις βασίζονται στην πλατφόρμα e3, η οποία έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένα για τη μάρκα DENZA και υποστηρίζει τεχνολογίες όπως ανεξάρτητη κίνηση με τρεις ηλεκτροκινητήρες, ανεξάρτητη διεύθυνση πίσω τροχών με διπλό ηλεκτροκινητήρα, σύστημα ελέγχου δυναμικής συμπεριφοράς οχήματος (Vehicle Motion Control), ενσωμάτωση μπαταρίας στο αμάξωμα (Cell-to-Body – CTB) και αερανάρτηση διπλού θαλάμου DiSus-A. Η δε ανάρτηση είναι πλήρως από αλουμίνιο.

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Z9GT φέρει ηλεκτροκινητήρα μπροστά που αποδίδει 313 ίππους (230 kW), και δύο ηλεκτροκινητήρες πίσω, με απόδοση 422 ίππους (310 kW), έκαστος. Η συνολική ισχύς του συστήματος αγγίζει τους 1.156 ίππους (850 kW), προσφέρει εντυπωσιακή επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 270 χλμ./ώρα.

Η Blade Battery 2ης γενιάς, χωρητικότητας 122,49 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 600 χλμ.

Έως τα τέλη του 2026 θα προστεθεί στη γκάμα μια πισωκίνητη έκδοση του Z9GT EV, με την ίδια μπαταρία, προσφέροντας αυτονομία που φτάνει έως και τα 800 χλμ..

Εξάλλου, το Z9GT DM, η plug-in Super Hybrid έκδοση, διαθέτει επίσης τρεις ηλεκτροκινητήρες, ενώ ενσωματώνει και έναν τετρακύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 2.0lt, ο οποίος έχει σχεδιαστεί κυρίως για τη φόρτιση της μπαταρίας των 63,82 kWh, που προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 203 χλμ. Η συνολική ισχύς του συστήματος ανέρχεται στους 776 ίππους (570 kW), επιταχύνοντας σε 3,6 δευτερόλεπτα στα 0-100 χλμ./ώρα, με τελική ταχύτητα 260 χλμ./ώρα. Η δε συνολική αυτονομία φτάνει έως 805 χλμ.

Το Z9GT DM είναι το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο που υιοθετεί την ίδια κατασκευή Cell-to-Body με την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, ενώ ενσωματώνει τεχνολογία FLASH Charging, επιτρέποντας ταχεία φόρτιση.

Τώρα, οι πίσω τροχοί μπορούν να στρίβουν προς την ίδια κατεύθυνση με τους μπροστινούς σε γωνίες έως +5 μοίρες και -5 μοίρες. Όταν απαιτείται, οι πίσω τροχοί μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τη γωνία των εμπρός τροχών, επιτρέποντας τη λειτουργία «crab-walk», η γωνία μπορεί να φτάσει έως 8,5 μοίρες.

Επίσης, σε άλλη λειτουργία και οι δύο τροχοί στρέφονται προς το κέντρο του οχήματος για σταθερότητα, ιδιαίτερα κατά το φρενάρισμα, ενώ σε άλλη λειτουργία και οι δύο τροχοί στρέφονται προς τα έξω, μακριά από το κέντρο του οχήματος, που διευκολύνει στο φρενάρισμα.

Στην καμπίνα, τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση σε οκτώ κατευθύνσεις, λειτουργία μασάζ 10 σημείων, καθώς και θέρμανση και εξαερισμό, ενώ ενσωματώνουν για πρώτη φορά παγκοσμίως ενεργά πλευρικά στηρίγματα για το κάθισμα του οδηγού.

Παράλληλα, φέρει κεντρική οθόνη 17,3 ιντσών που προβάλλεται από το ταμπλό. Συμπληρώνεται από δύο επιπλέον οθόνες 13,2 ιντσών – μία για τις πληροφορίες του οδηγού και μία για τη χρήση λειτουργιών ψυχαγωγίας από τον συνοδηγό. Επίσης, διαθέτει head-up display επαυξημένης πραγματικότητας 50 ιντσών.

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχουν δύο βάσεις ασύρματης φόρτισης smartphone ισχύος 50W, πάνω από επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους και μπροστά από τις ποτηροθήκες, ενώ μία ακόμη βάση φόρτισης 50W είναι διαθέσιμη και για τους πίσω επιβάτες.

Εκτός από το πορτ-μπαγκάζ, η ηλεκτρική έκδοση διαθέτει χώρο και κάτω από το μπροστινό καπό (frunk).

Το Z9GT αναμένεται στην Ελλάδα προς το καλοκαίρι και θα προσφέρεται με έως και 18 μήνες δωρεάν FLASH Charging.