Διαθέσιμο το Ford Ranger XLT 3.0L V6 EcoBlue 240 PS

Ετοιμοπαράδοτο είναι το Ford Ranger, στη βασική του έκδοση XLT, που μόνο βασική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί με τόσο εξοπλισμό που διαθέτει. Το δημοφιλές pick-up που κυριαρχεί σε Ελλάδα και Ευρώπη, διατίθεται στην πετρελαιοκίνητη έκδοση XLT που τροφοδοτείται από ένα ισχυρό μοτέρ 3.0LV6 EcoBlue, που αποδίδει 240 ίππους με εντυπωσιακή ροπή 600 Nm, η οποία είναι διαθέσιμη από τις χαμηλές, στροφές, για άμεση απόκριση στο πάτημα του γκαζιού. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ο κινητήρας συνδυάζεται με γνώριμο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 10 σχέσεων, συμβάλλοντας και στη βέλτιστη κατανάλωση καυσίμου που δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο τα 10,4 λίτρα/100 χλμ..

Παράλληλα, το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης e-4WD της Ford προσφέρει έξτρα επιδόσεις και δυνατότητες σε όλα τα εδάφη, κι αναβαθμίζει την ασφάλεια. Με ικανότητα ρυμούλκησης που φτάνει έως και τα 3.500 κιλά και ωφέλιμο φορτίο που αγγίζει τον 1 τόνο, μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα και στις πιο υψηλές απαιτήσεις τους, ενώ προσφέρεται και για δραστηριότητες υπαίθρου. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Διαθέτοντας αυξημένη απόσταση από το έδαφος, μεγάλες γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης, καθώς και δυνατότητα διέλευσης από υδάτινο εμπόδιο βάθους έως και 80 εκατοστών, εφοδιάζεται με προηγμένο σύστημα Terrain Management System, το οποίο προσαρμόζει τη λειτουργία του κινητήρα, του κιβωτίου, του συστήματος τετρακίνησης και των ηλεκτρονικών βοηθημάτων, επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέξει το ιδανικό πρόγραμμα λειτουργίας ανάλογα με τις συνθήκες.

Τώρα, ως προς τον εξοπλισμό, η έκδοση XLT περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέφτες, φώτα ημέρας, αυτόματη εναλλαγή μεγάλης και μεσαίας σκάλας προβολέων, προβολείς ομίχλης εμπρός, ηλεκτρικό σύστημα απόψυξης παρμπρίζ, μπάρα στήριξης φορτίου (load rest), κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με έξι ρυθμίσεις και κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με τέσσερις ρυθμίσεις. Στα παραπάνω προστίθενται αυτόματος ηλεκτρονικός κλιματισμός, ψηφιακή οθόνη οδηγού 12 ιντσών, κεντρική ψηφιακή οθόνη αφής 12 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός που ανεβαίνουν / κατεβαίνουν σε μία κίνηση, πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηχοσύστημα με ψηφιακό ραδιόφωνο DAB, σύστημα πλοήγησης, 6 ηχεία, Ford SYNC 4 με Bluetooth και Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, ηλεκτρικό χειρόφρενο, αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω, ζάντες ελαφρού κράματος 18 ιντσών με ελαστικά διαστάσεων 255/65R18 A/S και αισθητήρες πίεσης ελαστικών.

Έχοντας αποσπάσει 5 αστέρια στις δοκιμές του ανεξάρτητου οργανισμού EuroNCAP, σε εξοπλισμό ασφάλειας φέρει: αερόσακο οδηγού, συνοδηγού, πλευρικούς, οροφής, γονάτων του συνοδηγού και οδηγού καθώς και πλευρικό οδηγού αντίθετης πλευράς (τύπου Far Side). Επίσης, εξοπλίζεται με προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού, όπως: Σύστημα Αποτροπής Σύγκρουσης (Collision Mitigation System), Προειδοποίηση Διατήρησης Λωρίδας με δυνατότητα διατήρησης στο κέντρο της, Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS) με Cross Trafic Alert και Αναγνώριση Πινακίδων Ορίου Ταχύτητας (Speed Sign Recognition) και Αυτορρυθμιζόμενο Σύστημα Ελέγχου Ταχύτητας (Adaptive Cruise Control) με λειτουργία Stop & Go.