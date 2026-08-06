Διαθέσιμο το νέο Leapmotor B05 με αυτονομία έως 482 χλμ. και τιμή από 22.790 ευρώ, κατόπιν επιδότησης

Ετοιμοπαράδοτο είναι το νέο Leapmotor B05, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μικρομεσαίο C-Hatchback, το πιο δυναμικό μοντέλο της κινεζικής Leapmotor, την οποία εισάγει στην Ελλάδα η Italian Motion, κοινοπραξία του ομίλου Βασιλάκη, ενώ πανευρωπαϊκά βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του ομίλου Stellantis.

Mε coupe γραμμή και πόρτες χωρίς πλαίσιο, κρυφές χειρολαβές, φωτιστικά σώματα τύπου blade, και αεροδυναμικές ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, προσφέρεται σε τρεις επιλογές, με δύο μπαταρίες (56,2 kWh με αυτονομία έως 401 χλμ., και 67,1 kWh με αυτονομία έως 482 χλμ.), και επίπεδα εξοπλισμού Life και Design.

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Το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης παράγει έως και 218 ίππους (160 kW) και 240 Nm ροπής, μεταφέρει την κίνηση στον πίσω άξονα, και με τη βοήθεια του Launch Control επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,7 δευτ.

Η κατανομή βάρους είναι 50:50, και έχει τοποθετηθεί ανάρτηση McPherson εμπρός και πίσω πολλαπλών συνδέσμων.

Με 4,43μ. μήκος, πλάτος 1,88μ. και ύψος 1,52, έχει και πολύ καλό συντελεστή αεροδυναμικής οπισθέλκουσας 0,26.

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Η καμπίνα είναι ευρύχωρη με 2,74μ. μεταξονίου, και καλυμμένη από συνθετικό δέρμα, έχει θερμαινόμενα καθίσματα, οθόνη πολυμέσων 14,6 ιντσών και ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών.

Η Leapmotor εξοπλίζει το Β05 με 21 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS).

Η αρχική έκδοση Life, με την μπαταρία των 56,2 kWh, έπειτα από την κρατική επιδότηση (ελάχιστο ποσό 3.000 ευρώ) και την έκπτωση της εισαγωγικής εταιρείας των 4.000 ευρώ, διαμορφώνεται στις 22.790 ευρώ, και με τη μπαταρία των 67,1 kWh στις 24.290 ευρώ.

Η έκδοση εξοπλισμού Design είναι διαθέσιμη μόνο με την μεγάλη μπαταρία, με τιμή 25.790 ευρώ, κατόπιν επιδότησης και έκπτωσης.

Καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. για τα μηχανικά μέρη και από 8 έτη ή 160.000 χλμ. για την μπαταρία υψηλής τάσης.