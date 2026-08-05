Τον Σεπτέμβριο έρχεται η νέα Kove 625X Max  

Μετά την άφιξη της KOVE 625X PRO στη χώρα μας, η σειρά 625X διευρύνεται με τη νέα KOVE 625X MAX, η οποία αναμένεται στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο.

Η νέα έκδοση MAX της σειράς KOVE 625X, έρχεται τον Σεπτέμβριο να πλαισιώσει ην έκδοση PRO.

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Η ΜΑΧ διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά και τον πλούσιο εξοπλισμό της PRO, προσθέτοντας ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πίσω ανάρτηση ADS+ALS και δύο κάμερες καταγραφής εμπρός και πίσω.

Τρία προγράμματα με προκαθορισμένες ρυθμίσεις απόσβεσης προσαρμόζουν σε πραγματικό χρόνο την πίσω ανάρτηση, ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες του οδοστρώματος. Παράλληλα, το σύστημα μεταβάλλει αυτόματα το ύψος της σέλας από 795 έως 820 χιλιοστά: κάτω από τα 30 χλμ./ώρα τη χαμηλώνει, διευκολύνοντας τη στήριξη και τους ελιγμούς, ενώ πάνω από τα 50 χλμ./ώρα την επαναφέρει στην υψηλότερη θέση, ώστε να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της σε άσφαλτο και χώμα.

Φέρει τετράχρονο, υγρόψυκτο, δικύλινδρο κινητήρα ισχύος 63 ίππων, με 56,5 Nm ροπής. Διαθέτει οθόνη TFT 6,75 ιντσών με ρυθμιζόμενη γωνία, Sport / Eco Riding Modes, ραντάρ τυφλού σημείου, Full LED φώτα & DRL σχήμα “X”, φώτα ομίχλης, Welcome Lights, Keyless λειτουργία, θερμαινόμενα γκριπ και σέλα, ζελατίνα 3 θέσεων, προστατευτικά κάγκελα και χούφτες, ποδιά αλουμινίου, κεντρικό / πλαϊνό σταντ, USB θύρα, παροχή 12V, ακτινωτούς τροχούς 19 ιντσών μπροστά και 17 ιντσών πίσω, Traction Control, και 2 εμπρός δίσκους 300 χλστ./δαγκάνες TAISKO.

Η νέα KOVE 625X MAX θα κοστίζει 6.995 ευρώ.