Το smart #2 έγινε τοιχογραφία πριν το λανσάρισμα

Κι ενώ η επίσημη πρεμιέρα του νέου smart #2 – που θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό, όπως, άλλωστε, όλα τα smart της νέας εποχής – θα πραγματοποιηθεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο του 2026, η smart επέλεξε να το πρωτοδείξει, στην τελική του μορφή, μέσα από τοιχογραφίες.

Ειδικά σχεδιασμένες δημιουργίες στο Βερολίνο, το Παρίσι, τη Σαγκάη, το Χονγκ Κονγκ, το Μπουένος Άιρες και τη Μελβούρνη, έρχονται να συναντήσουν το κοινό, και να τραβήξουν τα βλέμματα των περαστικών, οδηγών και μη.

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Αυτός ο ζωντανός διάλογος ανάμεσα στον σύγχρονο σχεδιασμό και στην αστική κουλτούρα, έρχεται να αναδείξει την προσωπικότητα του αυτοκινήτου πόλης.

Μετατρέποντας μερικές από τις πιο ζωντανές μητροπόλεις του κόσμου σε υπαίθριες γκαλερί, αυτή η ξεχωριστή πρωτοβουλία συνδυάζει ιδανικά τη σύγχρονη ηλεκτρική κινητικότητα με την αυθεντική street κουλτούρα, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη θεαματική επιστροφή του διθέσιου μοντέλου της smart, ενόψει της παγκόσμιας πρεμιέρας του.

Με σημείο αναφοράς τη φόρμουλα «s+m+art» (Swatch + Mercedes + Art), η τέχνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της μάρκας.

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Σχεδιασμένο από την παγκόσμια ομάδα Σχεδιασμού της Mercedes-Benz, το smart #2 παραμένει πιστό στη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας «Love, Pure, Unexpected».

Σε συμπαγείς αναλογίες, διθέσιο που χωράει παντού, φέρει παιχνιδιάρικες και αναπάντεχες λεπτομέρειες που προσθέτουν μια ξεχωριστή και σύγχρονη έκφραση.

Η πρωτοποριακή παρουσίαση μέσα από τοιχογραφίες ξεδιπλώνεται σε έξι πόλεις, σε διαφορετικές ηπείρους, ενσωματώνοντας τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του οχήματος στις διαφορετικές τοπικές κουλτούρες.

Οι αστικές τοιχογραφίες σύντομα θα φτάσουν στις ευρωπαϊκές ρίζες της μάρκας, στο Βερολίνο, μια πόλη ιδιαίτερης σημασίας για τη smart, η οποία ιστορικά έχει αποτελέσει σκηνικό για παρουσιάσεις νέων λύσεων κινητικότητας και παγκόσμιες πρεμιέρες. Εκεί, η παγκόσμια ομάδα Σχεδιασμού της Mercedes-Benz, θα συνδυάσει τον σχεδιασμό αυτοκινήτου με τη street art στη διάσημη ιστορική East Side Gallery.

Στη συνέχεια, η πρωτοβουλία θα κορυφωθεί στους δρόμους του Παρισιού, μιας πόλης που εδώ και χρόνια αποτελεί το σκηνικό για τις πιο τολμηρές κινήσεις της smart. Αποτυπώνοντας την αυθεντική αστική ενέργεια της γαλλικής μητρόπολης, ο Γάλλος street artist Brusk θα ξεδιπλώσει το χαρακτηριστικό του ύφος με τις ρευστές, δυναμικές πινελιές, μετατρέποντας κάτι στατικό, όπως τους τοίχους, σε μια οπτική έκρηξη ενέργειας, λειτουργώντας ως καλλιτεχνικός προάγγελος της μεγάλης πρεμιέρας του οχήματος στα μέσα Οκτωβρίου.

Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτυπώνεται επίσης στη Σαγκάη, μια σημαντική πόλη με πλούσια ιστορία για τη μάρκα, όπου ο σύγχρονος καλλιτέχνης Zhu Bin συνδυάζει παραδοσιακά μοτίβα με κάτι εντελώς σύγχρονο: έναν κόσμο γεμάτο νέον.

Στην υπερ-πυκνοκατοικημένη πόλη του Χονγκ Κονγκ, η τετραμελής ομάδα street art Parents Parents δημιούργησε μια τολμηρή τοιχογραφία που επικεντρώνεται σε ένα πολυσύχναστο αστικό περιβάλλον όπου το υπερ-συμπαγές αποτύπωμα αποτελεί το απόλυτο πλεονέκτημα.

Η καμπάνια συνεχίζει την παγκόσμια επέκταση της μάρκας στο Νότιο Ημισφαίριο. Στο Μπουένος Άιρες, ο διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης Martín Ron αποτυπώνει το έντονο πάθος της Αργεντίνικης πόλης, συνδυάζοντας δυνατή αφήγηση με τον μαγικό ρεαλισμό και τις χαρακτηριστικές αποχρώσεις της χώρας.

Παράλληλα, στη Μελβούρνη, το αδιαμφισβήτητο επίκεντρο της street art στην Αυστραλία, η δυναμική σύγχρονη καλλιτέχνις Georgia Laurie ενσωματώνει το όχημα σε μια καθηλωτική τοιχογραφία, συνδυάζοντας το χαρακτηριστικό της σχεδιαστικό ύφος με περίπλοκες λεπτομέρειες και κινηματογραφική οπτική αφήγηση.