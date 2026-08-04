Με τιμή από 18.990 ευρώ το Fiat 500 Hybrid

Έφτασε το Fiat 500 Hybrid μέσα στο κατακαλόκαιρο, και είναι άμεσα διαθέσιμο.

Το μοντέλο εφοδιάζεται με υβριδικό κινητήρα FireFly 1.0lt ισχύος 65 HP, και συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, καθώς και με σύστημα Stop&Start, προκειμένου να διατηρεί χαμηλή την κατανάλωση καυσίμου.

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Διαθέσιμο σε Hatchback και Cabrio αμάξωμα, επιδοτείται με 1.800 ευρώ η αγορά του από την εισαγωγική εταιρεία, με αποτέλεσμα η αρχική τιμή να ξεκινά από 18.990 ευρώ, για το επίπεδο εξοπλισμού Pop.

Η ανώτερη έκδοση Icon, με τιμή από 19.990 ευρώ, περιλαμβάνει: ψηφιακός πίνακας οργάνων TFT 7 ιντσών, αισθητήρες φώτων/βροχής, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, cruise control, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, θύρες USB Type A και Type C. Παράλληλα, υπάρχει η επιλογή για σταθερή γυάλινη ηλιοροφή.

Η κορυφαία έκδοση εξοπλισμού la Prima, κοστίζει 22.490 ευρώ, και περιλαμβάνει επιπλέον: ζάντες 17 αντί 16 ιντσών, full LED προβολείς με αυτόματη ενεργοποίηση, λεπτομέρειες χρωμίου, θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ και καθίσματα, κεντρικό υποβραχιόνιο, βάση για επαγωγική φόρτιση smartphone, ειδική επένδυση ταμπλό, πίσω κάθισμα με αναδιπλούμενη πλάτη σε αναλογία 50/50, σκούρα φιμέ πίσω κρύσταλλα και κάμερα οπισθοπορείας.

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Για τις εκδόσεις Cabrio, με ηλεκτρικά αναδιπλούμενη οροφή, οι τιμές είναι 21.790 και 24.290 ευρώ, στα επίπεδα εξοπλισμού Icon και la Prima, αντίστοιχα.

To Fiat 500 Hybrid πλαισιώνεται από 8ετή (ή 120.000 χλμ.) εργοστασιακή εγγύηση που μεταβιβάζεται, εφόσον αλλάξει ιδιοκτήτη στο μεσοδιάστημα.