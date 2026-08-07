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Ο Marco Bezzecchi επέστρεψε μετά την ανάρρωση με ταχύτερο χρόνο στα ελεύθερα του βρετανικού MotoGP

Πολύ ισχυρή η Aprilia με τέσσερις μοτοσυκλέτες στις πέντε πρώτες θέσεις
Marco Bezzecchi of Aprilia Racing MotoGP Silverstone
Marco Bezzecchi of Aprilia Racing during practice ahead of the Tissot British Grand Prix MotoGP 2026 at Silverstone, Towcester. Picture date: Friday August 7, 2026. (Photo by Bradley Collyer/PA Images via Getty Images)
Δημήτρης Μπαλής
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Διακοπές τέλος για το MotoGP, καθώς μετά σχεδόν ένα μήνα, από το γερμανικό Grand Prix, η κορυφαία κατηγορία στους δύο τροχούς βρίσκεται στη Βρετανία.

Σήμερα, στην πίστα του Σίλβερστοουν, είχαμε όχι απλά την επιστροφή του Μάρκο Μπετσέκι, ο οποίος ανάρρωσε από το χειρουργείο, μετά το κάταγμα στην κλείδα, κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου του Ζάξερινγκ, στη Γερμανία, αλλά κατάφερε να κάνει τον καλύτερο χρόνο στις ελεύθερες δοκιμές με την εργοστασιακή Aprilia.

Ο Ιταλός αναβάτης, ο οποίος ξεκίνησε δυναμικά τη χρονιά με νίκες, στη συνέχεια είχε πτώσεις, ίσως εξαιτίας και της πίεσης να παραμείνει πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τον περιορισμό του στην 4η θέση της βαθμολογίας, πίσω από Μαρτίν (εργοστασιακή Aprilia), Ογκούρα (Trackhouse Aprilia), και Μαρκ Μάρκεθ (εργοστασιακή Ducati).

Δεύτερο χρόνο έκανε ο Ραούλ Φερνάντες με την Trackhouse Aprilia, και ακολούθησε ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με Ducati VR46.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Χόρχε Μαρτίν είχε τον 4ο χρόνο, με τον Αϊ Ογκούρα να υπολείπεται ελαφρώς.

Τη δεκάδα που οδηγεί απευθείας στο Q2 για τη μάχη της pole position αύριο, πρώτα για τον αγώνα Sprint, και έπειτα για το Grand Prix της Κυριακής, έκλεισαν τα αδέρφια Μαρκ και Αλεξ Μάρκεθ (Gresini Ducati), Ζοάν Μιρ με Honda, Τζακ Μίλερ με Pramac Yamaha, και Πέδρο Ακόστα με εργοστασιακή ΚΤΜ.

Αύριο στο Q1 θα γίνει μάχη για τις δύο θέσεις που οδηγούν στο Q2, με τους Ενεα Μπαστιανίνι (Tech3 ΚΤΜ), Λούκα Μαρίνι (Honda), Φραντσέσκο Μπανιάια (εργοστασιακή Ducati) -είχε πτώση-, και Φράνκο Μορμπιντέλι (VR46 Ducati), να έχουν τον πρώτο λόγο.

Αύριο, λοιπόν, τα σπουδαία για την pole position και έπειτα το Sprint.

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