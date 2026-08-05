Το A2 e-tron με τη χαμηλότερη κατανάλωση και τη μεγαλύτερη απόδοση από όλα τα Audi

Το Audi A2 επέστρεψε στη νέα του εκδοχή, κι έρχεται το φθινόπωρο έχοντας μεγάλες απαιτήσεις.

Το πρώτο Audi A2 είχε μια ομολογουμένως ενδιαφέρουσα φόρμα, κι ακόμα πιο ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι το αμάξωμά του ήταν από αλουμίνιο, σε μήκος 3,82μ.

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Παράχθηκε μόλις για μια πενταετία (2000-2005), με μικρού κυβισμού μοτέρ βενζίνης και πετρελαίου.

Τώρα, το νέο A2 e-tron, είναι αμιγώς ηλεκτρικό, ελαφρώς μεγαλύτερο, όχι από αλουμίνιο αλλά με ανθεκτικά και ελαφριά υλικά κατασκευής, και θα το δούμε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο του 2026.

Η γερμανική μάρκα με τα 4 δακτυλίδια ως σήμα, υποστηρίζει είναι ότι είναι το πιο αποδοτικό Audi όλων των εποχών, καθώς η προκαταρκτική κατανάλωση ενέργειας του επερχόμενου συμπαγούς ηλεκτρικού μοντέλου στο επίπεδο ισχύος των 188 ίππων (140 kW), με το προαιρετικό πακέτο απόδοσης, ανέρχεται σε 12,8 kWh ανά 100 χιλιόμετρα.

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Η μπαταρία αποτελεί δομικό στοιχείο του σασί

Κι αυτό επειδή έχει προηγμένη τεχνολογία κίνησης, εξελιγμένη αεροδυναμική με συντελεστή μόλις 0,24 (ο καλύτερος στα συμπαγή μοντέλα της Audi) και μια μπαταρία λιθίου-σιδήρου φωσφορικού (LFP) 61 kWh (καθαρή χωρητικότητα 58 kWh), που επιτυγχάνει απόδοση φόρτισης 89,6% στον επιτοίχιο φορτιστή.

Παράλληλα, το μοντέλο έχει δυνατότητες αμφίδρομης φόρτισης Vehicle-to-Load και Vehicle-to-Home αρχικά διαθέσιμο στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία), με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας.

Το αμάξωμά του έχει στρογγυλεμένο μπροστινό μέρος, ρέουσα γραμμή οροφής, και καταλήγει σε fastback χαρακτηριστικά. Στα μπροστινά πλευρά φέρει κουρτίνες αέρα που ανακατευθύνουν τη ροή του αέρα, έναν μειωτήρα κενού που βρίσκεται στα διακοσμητικά των θόλων των τροχών και εξομαλύνει τη ροή του αέρα και μειώνει τους στροβιλισμούς, καθώς και μια ενεργή εισαγωγή ψυχρού αέρα που παραμένει κλειστή κατά την κανονική οδήγηση και σε υψηλότερες ταχύτητες για τη μείωση της αντίστασης και τη βελτιστοποίηση της αυτονομίας. Κατά τη φόρτιση, την απότομη επιτάχυνση ή στη ζέστη του καλοκαιριού, η ενεργή εισαγωγή ψυχρού αέρα ανοίγει για να προστατεύσει την μπαταρία και τα ηλεκτρονικά.

Το A2 e-tron εφοδιάζεται με ένα μόνιμα διεγερμένο σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα, και το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει ένα νέο λάδι χαμηλής τριβής, και σε υψηλότερες ταχύτητες η υψηλή σχέση μετάδοσης μειώνει την ταχύτητα του κινητήρα, γεγονός που μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας.

Επίσης, η μπαταρία LFP δεν απαιτεί στοιχεία σπάνιων γαιών, γερνάει πιο αργά από πολλές εναλλακτικές λύσεις και θεωρείται ιδιαίτερα ασφαλής. Χάρη σε αυτήν την ανθεκτικότητα, οι μπαταρίες μπορούν να φορτίζονται τακτικά στο 100% σε καθημερινή χρήση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα βγει από την παραγωγή και με άλλες παραλλαγές ισχύος (168, 228, 322 ίπποι), και με μπαταρίες 50 και 79 kWh καθαρής χωρητικότητας, με την αυτονομία να αγγίζει τα 649 χλμ.

Θα είναι το πιο οικονομικό, σε αγορά, Audi.