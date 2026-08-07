Ρεκόρ ταχύτητας το υδρογονοκίνητο JCB Hydromax με 592,8 χλμ./ώρα

Οδηγούμενο από τον διοικητή Άντι Γκριν, το υδρογονοκίνητο JCB Hydromax σημείωσε νέο ρεκόρ στην κατηγορία Blown Gas Streamliner, καταγράφοντας ταχύτητα 592,8 χλμ./ώρα (368,347 μίλια/ώρα).

Η επιτυχία σημειώθηκε στο πλαίσιο της φημισμένης Εβδομάδας Ταχύτητας Bonneville της Ένωσης Χρονομέτρησης της Νότιας Καλιφόρνια (SCTA), η οποία θεωρείται η κορυφαία στον κόσμο διοργάνωση αγώνων ταχύτητας εδάφους, και απαιτεί από τις ομάδες να κάνουν δύο διαδρομές σε συνεχόμενες ημέρες και λαμβάνει τον μέσο όρο των μέγιστων ταχυτήτων που επιτεύχθηκαν.

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Ο πρόεδρος της JCB, Λόρδος Μπάμφορντ, δήλωσε: «Είναι ένα φανταστικό επίτευγμα για ολόκληρη την ομάδα της JCB Hydromax. Δείχνει ακριβώς τι είναι ικανοί να κάνουν οι κινητήρες υδρογόνου της JCB πριν από την ολοκληρωτική μας προσπάθεια για παγκόσμιο ρεκόρ της FIA. Αυτό το έργο αποδεικνύει ότι η ισχύς του υδρογόνου μπορεί να αποδώσει στο υψηλότερο επίπεδο με μηδενικές εκπομπές, και το σημερινό αποτέλεσμα αποτελεί ισχυρή απόδειξη αυτού».

Ο Άντι Γκριν, ο ταχύτερος άνθρωπος στη γη με 1.227,99 χλμ./ώρα (763,035 μίλια/ώρα) και ο μόνος που έσπασε το φράγμα του ήχου στην ξηρά, δήλωσε: «Ήταν απόλυτη χαρά να επιστρέψω στο αλάτι, αγωνιζόμενος στην Εβδομάδα Ταχύτητας μαζί με μερικές απίστευτες ομάδες. Οι Αλυκές Bonneville είναι η έδρα του Παγκόσμιου Ρεκόρ Ταχύτητας Ξηράς, όπου οι οδηγοί μπορούν να φτάσουν στα όρια της φυσικής και της καινοτομίας. Αυτό το ρεκόρ μάς έχει δώσει τεράστια εμπιστοσύνη στο αυτοκίνητο, την ομάδα και την ποιότητα της μηχανικής. Με το πρώτο μας ρεκόρ στην τσάντα, τώρα αυξάνουμε την ισχύ των κινητήρων, στοχεύοντας να πάμε ακόμα πιο γρήγορα την επόμενη εβδομάδα».

Χθες, το JCB Hydromax, μήκους 9,5 μέτρων, με δύο κινητήρες κατέγραψε ταχύτητα 590,85 χλμ./ώρα (567,141 μίλια/ώρα) και σήμερα έφτασε σε μέγιστη ταχύτητα 594,74 χλμ./ώρα (569,554 μίλια/ώρα), με μέση ταχύτητα 592,8 χλμ./ώρα (368,347 μίλια/ώρα), θέτοντας νέο ρεκόρ SCTA στις αλυκές Bonneville. Το αποτέλεσμα ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ SCTA των 560,60 χλμ./ώρα που είχε σημειώσει το Spectre Streamliner το 2010, και για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια καταρρίπτεται το ρεκόρ κατηγορίας.

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Το JCB Hydromax τροφοδοτείται από δύο από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης υδρογόνου που βασίζονται στην παραγωγή της JCB, με συνδυασμένη ισχύ 1.600 ίππων.

Η προσπάθεια ταχύτητας της JCB έρχεται πριν από τα εγκαίνια του νέου εργοστασίου της εταιρείας, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, και 400 στρεμμάτων, στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, το οποίο θα απασχολεί 1.500 άτομα, κατασκευάζοντας μηχανήματα για την αγορά των ΗΠΑ.

Η JCB έχει μακρά ιστορία στην υπέρβαση των ορίων ταχύτητας. Το 2006, το streamliner Dieselmax της JCB κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας εδάφους για ντίζελ, φτάνοντας 563,42 χλμ./ώρα (350,092 μίλια/ώρα) στις αλυκές Bonneville με δύο πετρελαιοκινητήρες JCB. Το 2019, το τρακτέρ JCB Fastrac στέφθηκε το ταχύτερο τρακτέρ στον κόσμο με 217,57 χλμ./ώρα (135,191 μίλια/ώρα), ενώ το 2014 το JCB GT σημείωσε το παγκόσμιο ρεκόρ για τον ταχύτερο φορτωτή-εκσκαφέα με 116,81 χλμ./ώρα (72,58 μίλια/ώρα).