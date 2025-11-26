Dongfeng BOX – Δοκιμή: Ένα ηλεκτρικό supermini με στοιχεία μεγαλύτερου

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς αναγνωρίζετε αυτό το αυτοκίνητο ή αυτή τη μάρκα, από το σήμα της, αλλά εάν δεν την γνωρίζετε σας λέω ότι πρόκειται για το Dongfeng BOX, ένα ακόμα κινεζικό μοντέλο μιας εταιρείας που έχει έντονη δραστηριότητα όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και σε πολλές άλλες αγορές.

Στην Ελλάδα εισάγεται από το Spanos Group, μια μεγάλη εταιρεία που ξεκίνησε από τη λιανική πώληση (BMW, Mini) και επεκτάθηκε στην εισαγωγή κινεζικών μαρκών, μεταξύ των οποίων και η Dongfeng.

Το μοντέλο που βλέπετε μπορεί από το όνομά του (BOX) να παραπέμπει κουτί, όμως κάθε άλλο παρά τέτοιο είναι, και μάλλον παραπέμπει σε κάτι «συμπαγές», το οποίο στην προκειμένη περίπτωση ισχύει.

Ένα μοντέλο με 4,02 μέτρα μήκος, 1,81μ. πλάτος και 1,57μ. ύψος, με σφικτές αναλογίες, ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας Β, των supermini, όπως λέμε.

Όμως, παρά τις συμπαγείς του διαστάσεις, έχει μεγάλους χώρους που το κάνει να ξεχωρίζει, παρά το γεγονός ότι δεν το δείχνει με την πρώτη ματιά.

Τα περίτεχνα LED φωτιστικά, η φωτεινή μπάρα μπροστά που ενώνει τα φώτα, η διχρωμία της λευκής οροφής με το σιέλ αμάξωμα, οι κρυφές χειρολαβές που αναδύονται, και το κόψιμο στην κάτω πλευρά των θυρών, που δεν έχουν πλαίσιο στα παράθυρα, το κάνουν να ξεχωρίζει με την ευγενική του εικόνα, ενώ η κλειστή μάσκα προδίδει ευθέως ότι πρόκειται για ηλεκτρικό, όπως και η καπάκι φόρτισης μπροστά δεξιά.

Η έκπληξη από την εξωτερική εμφάνιση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη μπαίνοντας στο εσωτερικό, με μια καμπίνα που είναι πλημμυρισμένη από εντυπωσιακές λεπτομέρειες.

Το καπιτονέ, συνθετικό δέρμα στο ταμπλό και στις πόρτες, δίνει την αίσθηση της πολυτέλειας, που, αλήθεια είναι, δεν τη βρίσκουμε σε άλλα supermini. Το συνθετικό δέρμα απαντάται και στα καθίσματα με σχετικά καλή στήριξη, ενώ καλά είναι και τα υπόλοιπα πλαστικά της καμπίνας.

Ο μικρός 5 ιντσών ψηφιακός πίνακας οργάνων συνοδεύεται από μια 12 ιντσών οθόνη αφής που έχει όμορφα, νεανικά γραφικά, και όλες οι λειτουργίες ρυθμίζονται από εκεί. Κι όταν λέμε όλες, εννοούμε τα πάντα: από το σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας, έως τις λειτουργίες για το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας και το πρόγραμμα οδήγησης. Πάντως, δεν μου ήταν καθόλου εύχρηστο το ηχοσύστημα και στο ταξίδι αν δεν συνδεθείς με bluetooth μένεις χωρίς να ακούς κάτι.

Μια οθόνη USB Type-A δείχνει ότι μάλλον υστερεί στη συνδεσιμότητα εξωτερικών συσκευών, τώρα που τα νέα μοντέλα έχουν Type-C, έχει θύρα φόρτισης 12V, αλλά και ασύρματη φόρτιση smartphone, για όσους έχουν τέτοιες συσκευές με συμβατότητα.

Το εσωτερικό των θυρών δεν έχει τυχαία βαθούλωμα, καθώς ενισχύει την ευρυχωρία των επιβατών στα πλάγια, με τα 2,66μ. μεταξονίου να αφήνουν χώρο και για πέμπτο επιβάτη, μικρότερου αναστήματος, όμως δεν θα έχει προσκέφαλο.

Το κάθισμα του οδηγού ρυθμίζεται ηλεκτρικά και είναι θερμαινόμενο, ενώ το τιμόνι είναι δερμάτινο, σε δύο αποχρώσεις και στην κολόνα του έχει τον διακόπτη για το κιβώτιο ταχυτήτων, αυξάνοντας την ευρυχωρία στην κονσόλα. Εκεί θα βρούμε από κάτω αποθηκευτικό χώρο, έναν ακόμα ανασηκώνοντας το υποβραχιόνιο, και χώρο στο συρταρωτό (!) ντουλαπάκι.

Το πορτ-μπαγκάζ χωρά 326 λίτρα, καλά για ένα κοντινό ταξίδι, όμως η απουσία εταζέρας αφήνει τα αδιάκριτα βλέμματα ελεύθερα, κι αυτό δεν είναι καλό ώστε να αφήσεις πολύτιμα αντικείμενα.

Το Dongfeng BOX της δοκιμής μας, στην έκδοση Prime, εφοδιάζεται με μπαταρία 42,3 kWh, η οποία χαρίζει αυτονομία έως 310 χλμ. Στον αυτοκινητόδρομο δεν είναι τόσα, οπότε υπολόγισε μια στάση σε μεγάλο ταξίδι.

Στην πόλη θα τα βγάλει αυτά τα χιλιόμετρα, αλλά θα ήθελα σύστημα ανάκτησης one-pedal, δηλαδή οδήγηση κυρίως με το πεντάλ του γκαζιού, που μαζεύει περισσότερη ενέργεια στη μπαταρία με το ρολάρισμα. Πάντως, από την οθόνη μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε τρία προγράμματα ανάκτησης. Εγώ το είχα μονίμως στο high, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν η αίσθηση one-pedal, και είχε μικρή διαφορά από τα άλλα δύο προγράμματα.

Το ηλεκτρομοτέρ αποδίδει 95 ίππους, ή 70 kW, επειδή μιλάμε για ηλεκτρική ενέργεια. Δεν είναι λίγα, ούτε όμως πολλά, όπως και η ροπή των 160 Nm. Θα κινηθείς καλά, σβέλτα, με μικρό κύκλο στροφής για εύκολους ελιγμούς, έχεις λίγο ξεπέταγμα αλλά μέχρι εκεί, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 140 χλμ./ώρα, που μια χαρά είναι.

Με τα τρία προγράμματα λειτουργίας: Eco για την πόλη, Normal σε μικτές συνθήκες και Sport επειδή νιώθεις νέος και θέλεις το μέγιστο των επιδόσεων, θα έχεις ευχάριστη οδήγηση, και η ανάρτηση είναι απροβλημάτιστη, με ημιάκαμπτο άξονα πίσω.

Γενικά πρόκειται για ένα καλοσχηματισμένο, καλοστημένο μοντέλο, με ισχυρά φρένα και στους 4 τροχούς, με 11 συστήματα υποβοήθησης οδηγού και με τιμή στην έκδοση δοκιμής 28.500 ευρώ. Φαίνονται πολλά, όμως με την επιδότηση της εταιρείας μειώνεται στις 26.490 ευρώ, ενώ σε συνδυασμό με τις 3.000 ευρώ της κρατικής επιδότησης και την επιπλέον επιδότηση για νέους ηλικίας έως 29 ετών, η τιμή μειώνεται στις 22.290 ευρώ.

Πάντως, υπάρχει και έκδοση με μικρότερη μπαταρία 31 kWh με τιμή 24.500 ευρώ, που με όλες τις επιδοτήσεις μειώνεται στις 18.990 ευρώ.