Ducati: Βγήκε από την παραγωγή η νέα Monster

Από τον Φεβρουάριο του 2026 θα ξεκινήσει η διάθεση της νέας Ducati Monster, της πέμπτης γενιάς του μοντέλου.

Πλήρως ανασχεδιασμένη, με προβολέα που πλαισιώνεται από τους «ώμους» του ρεζερβουάρ τύπου «bison-back», μονοκόμματη σέλα και κοντή, ελαφριά ουρά.

Εφοδιάζεται με νέο κινητήρα V2, ο οποίος χάρη στο σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων εισαγωγής IVT (Intake Variable Timing), συνδυάζει ομαλή λειτουργία στις χαμηλές στροφές, δύναμη στις μεσαίες και ισχύ στις υψηλές. Μάλιστα, το 80% της μέγιστης ροπής είναι διαθέσιμο από τις 4.000 έως τις 10.000 σ.α.λ.

Η νέα Monster χρησιμοποιεί τον κινητήρα ως δομικό στοιχείο και υιοθετεί μονοκόκ πλαίσιο, με διπλό ψαλίδι εμπνευσμένο από την Panigale V4 και υποπλαίσιο από τεχνοπολυμερές και πλέγμα. Η ανάρτηση της Showa έχει ρυθμιστεί μεταξύ άνεσης και σπορ επιδόσεων και η σέλα είναι χαμηλότερα, ενώ το τιμόνι πιο μπροστά τοποθετημένο.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερα προγράμματα οδήγησης (Sport, Road, Urban, Wet), ενώ προσφέρεται και το προηγμένο ηλεκτρονικό πακέτο με DTC, DWC, EBC και cornering ABS.

Διαθέτει εργονομικά χειριστήρια στο τιμόνι, οθόνη TFT 5 ιντσών, η οποία υποστηρίζει το Ducati Multimedia System και την πλοήγηση Turn-by-turn, με διπλή λειτουργία ημέρας/νύχτας και τις λειτουργίες Road και Road Pro Info που εξασφαλίζουν βέλτιστη αναγνωσιμότητα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Καταλήγοντας, θα προσφέρεται σε εκδόσεις Monster και Monster+, με πληθώρα αξεσουάρ, για αναβάτες με άδεια οδήγησης A2.