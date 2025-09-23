Εκπληκτικές ρετρό μοτοσυκλέτες στον διαγωνισμό Honda Customs 2025

Η φετινή έκδοση του διαγωνισμού Honda Customs 2025 επικεντρώθηκε στη ρετρό GB350S, με 11 custom δημιουργίες από 7 χώρες να παρουσιάζονται στο φεστιβάλ Wheels and Waves στο Μπίαριτς της Γαλλίας, στην περιοχή των Βάσκων.

Η «Hachimaan» από την Ιταλία – μια ριζοσπαστική εκδοχή της GB350S – κατέκτησε τον 6ο ετήσιο διαγωνισμό. Μάλιστα, είναι ο δεύτερος τίτλος για την «Maan Motocicli Audaci», έχοντας επικρατήσει και το 2022 με την «Maanboard» custom έκδοση της CMX500 Rebel.

Οι 30.000 ψήφοι που καταγράφηκαν μεταξύ 12 Ιουνίου και 31 Αυγούστου αντιπροσωπεύουν αύξηση 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

1η θέση: Hachimaan – Ιταλία

Συγκεντρώνοντας συνολικά 9.572 ψήφους (το 31% επί του συνόλου των 30.094 ψήφων), η Hachimaan αποτέλεσε ίσως την πιο ακραία εκδοχή της GB350S. Η μοτοσυκλέτα υιοθετεί ένα Japanese-Bobber στυλ, βαμμένη σε πλούσιο γυαλιστερό μπλε, με μια σειρά από custom εξαρτήματα.

2η θέση: Mia – Πορτογαλία

Μια μοτοσυκλέτα με ρετρό χαρακτήρα που αποπνέει αυθεντικό café racer style. Δημιουργημένη από την ομάδα του πορτογαλικού dealer TubaisMoto, η Mia διαθέτει custom κάθετο εμπρόσθιο φέρινγκ και old-school ζελατίνα που αναβιώνουν την αίσθηση των αγωνιστικών της δεκαετίας του ’60, καθώς και χειροποίητη χαμηλά τοποθετημένη μαύρη εξάτμιση και τροχούς με ακτίνες.

3η θέση: Grand (B)rix – Sporty Bike – Γερμανία

Όπως και το 2024, έτσι και φέτος τη θέση στο βάθρο συμπλήρωσε η Γερμανία με τη διακριτικά όμορφη Grand (B)rix Sporty Bike. Δημιούργημα της ομάδας του κεντρικού flagship dealer Honda Centre στη Φρανκφούρτη, η Grand (B)rix Sporty Bike απέδωσε μια διαχρονική αισθητική με τον συνδυασμό μαύρου και χρυσού και προσεγμένες λεπτομέρειες όπως χαμήλωμα του εμπρόσθιου μέρους μέσω αλλαγής στις τιμονόπλακες, νέα τιμόνια με πιο επιθετική γωνία, καθώς και νέους καθρέφτες στα άκρα και γκριπ, για ένα αρμονικό café racer look.

4η θέση: MBX350 – Ισπανία

Εστιάζοντας σε μια εντελώς διαφορετική δεκαετία, η MBX350 ξεχωρίζει με τον τετραγωνισμένο της σχεδιασμό και το εμβληματικό βαμμένο φινίρισμα, που ξυπνά αναμνήσεις από την ισπανικής κατασκευής δίχρονη MBX80 της δεκαετίας του ’80. Οι τροχοί, το πιρούνι και το ψαλίδι επαναβαμμένα σε έντονο ασημί – σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκόλλητο Pro-Link – διαφοροποίησαν ακόμη περισσότερο την MBX350 από τις υπόλοιπες συμμετοχές. Την εικόνα ολοκλήρωσαν οι τετράγωνοι καθρέφτες εποχής και η κοντή εξάτμιση Tavi, όλα πιστά στο πνεύμα της εποχής.

5η θέση: The Rocket Lion – Ισπανία

Η Rocket Lion αξιοποίησε ένα τροποποιημένο φέρινγκ και ζελατίνα από RC181 στο εμπρόσθιο μέρος, σε συνδυασμό με custom σέλα και ουραίο τμήμα που διαμορφώθηκε ώστε να προσφέρει θέση οδήγησης παλαιού GP αγωνιστικού. Ελαστικά Michelin Road Classic, εξαρτήματα τιτανίου σε όλη τη μοτοσυκλέτα και επίσημος χρωματισμός της Honda με ένα χρυσό λογότυπο oversize που ολοκληρώνουν την εμφάνιση.