Ενθουσιασμός με 240 αμερικανικά αυτοκίνητα σε ιταλική παραλία

Χάρμα οφθαλμών ήταν αυτό που είδαν όσοι βρέθηκαν στο Λινιάνο Σαμπιαντόρο της Ιταλίας, στη βορειοανατολική πλευρά της χώρας, για την Εβδομάδα Ιταλικής Μοτοσυκλέτας 2025.

Για να γιορταστεί το φινάλε των εκδηλώσεων η 4η έκδοση του US Car on the Beach παρουσίασε 240 οχήματα που παρέλασαν στους δρόμους της παραλιακής πόλης της Αδριατικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οχήματα όλων των εποχών συγκεντρώθηκαν από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου μπροστά από το στάδιο «Guido Teghil». Για πρώτη φορά, ο χώρος στάθμευσης του πολυαθλητικού συγκροτήματος του Λινιάνο φιλοξένησε αυτή τη γεμάτη αστέρια συνάντηση, μόλις μερικές δεκάδες μέτρα από το σημείο όπου πολλοί κατασκευαστές μοτοσυκλετών προσέφεραν δωρεάν δοκιμαστικές βόλτες με τα τελευταία μοντέλα τους, εντός και εκτός δρόμου.

Η προσέλευσης ξένων συμμετεχόντων με αμερικανικά αυτοκίνητα – ιδιαίτερα Αυστριακών, Γερμανών, Τσέχων και Ούγγρων – καθώς και επισκεπτών από όλη την Ιταλία, ειδικά από το Βένετο, τη Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια, τη Λομβαρδία, το Πιεμόντε και την Εμίλια-Ρομάνια, ήταν έντονη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πιο αναμενόμενη στιγμή ήρθε την Κυριακή το πρωί, όταν ξεκίνησε η παραδοσιακή παρέλαση στην πόλη – η δεύτερη του Σαββατοκύριακου μετά την παρέλαση μοτοσυκλετών του Σαββάτου το βράδυ.

Συνολικά 240 αυτοκίνητα «made in USA» κινήθηκαν σε σχηματισμό μέχρι την παραλία, με το κοινό να τα υποδέχεται με ενθουσιασμό, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, στη χρυσή εποχή των αμερικανικών αυτοκινήτων.

Μετά την παρέλαση, βραβεύτηκαν τα τριάντα πιο όμορφα και εμβληματικά οχήματα. Το παλαιότερο αυτοκίνητο ήταν το υπέροχο Ford Roadster του 1927 που ανήκει στον Gualtiero Grilli από τη Ραβέννα. Αλλά η επίδειξη περιλάμβανε επίσης ισχυρή εκπροσώπηση από τις δεκαετίες του ’50, του ’60 και του ’70 – με διαμάντια όπως Ford Mustang και Gran Torino, πολυτελείς Cadillac και μια μεγάλη γκάμα από pickup trucks.

Από την πλευρά των δύο τροχών με V8 μοτέρ, η αποκάλυψη του Galbusera τράβηξε επίσης την προσοχή. Αυτή η μοτοσυκλέτα διαθέτει έναν δίχρονο κινητήρα V8 500 κ.εκ., ο οποίος σχεδιάστηκε αρχικά στα τέλη της δεκαετίας του 1930 από τον Plinio Galbusera, ντόπιο της Μπρέσια, με τη συνεργασία του Adolf Marama Toyo, ή αλλιώς Roberto Antonio Ivanicich, τεχνικού κινητήρων από το Φιούμε και ενός από τους πρωτοπόρους των ιταλικών αγώνων ταχύτητας. Η Galbusera V8 παρέμεινε πρωτότυπη και δεν μπήκε ποτέ στην παραγωγή μετά το ντεμπούτο της στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας του Μιλάνου το 1938. Αλλά σχεδόν 90 χρόνια αργότερα, τελικά πήρε ζωή χάρη στον τεχνίτη Mirco Snaidero από το Φριούλια. Δουλεύοντας αθόρυβα στο εργαστήριό του, αναδημιούργησε σχολαστικά τη μοτοσυκλέτα χρησιμοποιώντας μόνο τέσσερις vintage φωτογραφίες – ζωντανεύοντας ένα όνειρο που κάποτε φαινόταν χαμένο για πάντα. Ήταν μια τιτάνια προσπάθεια από άποψη έρευνας και κατασκευής, αλλά που δεν πτόησε τον Snaidero. Η μοτοσυκλέτα που κατασκεύασε, ​​πλήρως λειτουργική και πιστή στο πρωτότυπο, αποκαλύφθηκε το Σάββατο στο IBW κατά την παρουσίαση του βιβλίου: «Στα ίχνη της Marama Toyo: Αποκαλύπτονται μυστικά και το όνειρο της Galbusera V8 – Η χαμένη μοτοσικλέτα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ❤️✨Miss Ƭωʝиκℓɛ Яɛ∂✨❤️ (@miss_twinklered)

Και φυσικά, τα pin-up girls δεν έπρεπε να λείψουν. Με επικεφαλής την Lady BB, πρωταγωνίστησαν σε έναν ειδικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευμα. Τον διαγωνισμό κέρδισε η Μιλανέζα make-up artist Cristina Oddo, γνωστή και ως Miss Twinklered.

Tα 30 βραβευμένα αμερικανικά αυτοκίνητα και οι ιδιοκτήτες τους:

1927 FORD ROADSTER – Gualtiero Grilli

1957 CHEVROLET 3200 – Marco Piccin

1957 CHEVROLET CORVETTE – Fabrizio Pietranera

1960 CADILLAC COUPE – Harry Deutschmann

1961 FORD GALAXIE SUNLINER – Harry Deutschmann

1965 CHEVROLET C10 – Tobias Mayer

1965 FORD MUSTANG GT CONVERTIBLE – Roberto Miculan

1965 FORD THUNDERBIRD – Giancarlo Dazzan

1965 LINCOLN CONTINENTAL – Luca Urban

1967 FORD MUSTANG – Danny Geremia

1967 MERCURY COUGAR – Simone De Magistra

1968 FORD MUSTANG – Günter Kallus

1968 FORD MUSTANG – Michele Dal Farra

1968 FORD MUSTANG – Marco Zuliani

1971 BUICK RIVIE

1971 OLDSMOBILE CUTLASS – Elisa Favro

1972 FORD GRAN TORINO – Andrea Scussolin

1973 MUSTANG MACH 1 – Vasco Rebellato

1976 FORD THUNDERBIRD – Simone Ceva

1979 PONTIAC TRANS AM – Gloria Budai

1988 FORD BRONCO – Luca Zorzatto

1990 CHEVROLET SILVERADO – Ivan Zannol

1991 GMC VANDURA – Michael Lussnig

1997 DODGE VIPER – Paolo Clinaz

2005 FORD F-150 – Paolo Sbrissa

2006 DODGE RAM 1500 – Sebastian Sciandra

2018 DODGE CHALLENGER – Gianluca Rossi

2020 FORD MUSTANG 5.0 – Luca Calamita

2023 DODGE CHALLENGER – Peter Kraus