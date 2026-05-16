Εντυπωσιακή νίκη στο φίνις για τον Alex Marquez στη Βαρκελώνη

Την πρώτη του φετινή νίκη και την 6η του σε Sprint, σημείωσε πριν από λίγη ώρα στην πίστα της Βαρκελώνης, ο Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini.

Ο Ισπανός, ξεκίνησε από τη 2η θέση, πλάι στον Πέδρο Ακόστα που είχε την pole position με την ΚΤΜ, και στο τέλος μολονότι δέχθηκε έντονη πίεση από τον συμπατριώτη του, κατάφερε να περάσει ελάχιστα πρώτος τη γραμμή του τερματισμού.

Τρίτος, λίγο πίσω από τους δύο πρώτους, ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με την Ducati της VR46, κάνοντας έναν εξαιρετικό αγώνα από την 6η θέση.

Εκτός βάθρου, αν και ήθελε τη νίκη, έμεινε ο Ραούλ Φερνάντες με την Aprilia της Trackhouse, και πίσω του ο Ζοάν Ζαρκό με τη Honda LCR, ξεκινώντας από την ίδια θέση.

Τη βαθμολογούμενη 9άδα έκλεισαν οι: Φραντσέκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati, Φράνκο Μορμπιντέλι με τη VR46, Αϊ Ογκούρα με την Aprilia Trackhouse και ο Μάρκο Μπετσέκι με την εργοστασιακή Aprilia.

Ο Ιταλός λίγο έλειψε να χάσει την 9η θέση από τον Μπαστιανίνι με την ΚΤΜ της Tech3, όμως μπόρεσε να πάρει έναν βαθμό και να αυξήσει στους 2 βαθμούς τη διαφορά του από τον μόσταβλό του Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος ενώ ήταν στην 6η θέση, από την 9η που είχε ξεκινήσει, είχε μια ελαφριά πτώση, κόλλησε στα χαλίκια και έμεινε εκτός αγώνα.

Πτώση είχαν, επίσης οι: Μάβερικ Βινιάλες με ΚΤΜ Tech3, Μπραντ Μπίντερ με ΚΤΜ και Ζοάν Μιρ με Honda.

Να σημειώσω ότι στα δοκιμαστικά πριν από τον αγώνα Sprint, τόσο ο Μαρτίν όσο και ο Μπετσέκι είχαν πτώσεις!

Αύριο Κυριακή το μεσημέρι έχουμε το μεγάλο Grand Prix, σε κατάμεστες εξέδρες στο Μονμελό.