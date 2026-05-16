Το ολοκαίνουριο Volvo EX60 «διδάσκει» ασφάλεια – Τιμές και εκδόσεις

Η Volvo από το πρώτο έτος ίδρυσής της ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της ασφάλειας, επενδύοντας σημαντικούς πόρους σε έρευνα και καινοτόμες τεχνολογίες στην κάθε εποχή, όπως η ζώνη ασφαλείας τριών σημείων, που έχει σώσει και συνεχίζει να σώζει ζωές, εκατομμύρια ζωές για την ακρίβεια.



Η σουηδική εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στο όραμα να μην τραυματιστεί κανένας άνθρωπος σοβαρά ή χάσει τη ζωή του μέσα σε νέο μοντέλο της Volvo, ενώ πλέον στόχος της είναι ένα μέλλον με μηδενικές συγκρούσεις, αφού το πιο… ασφαλές ατύχημα είναι εκείνο που δεν έγινε ποτέ. Με άλλα λόγια, η Volvo Cars στοχεύει να περάσει στο επόμενο level, δηλαδή στην πρόβλεψη αποτροπής ενός ατυχήματος.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό EX60 είναι άξιος εκπρόσωπος του οράματος της Volvo. Το μεσαίο SUV ενσαρκώνει τη μέχρι σήμερα τεχνογνωσία της εταιρείας και όλες οι νέες τεχνολογίες βρίσκουν εφαρμογή σε αυτό.

Με φόντο τη θάλασσα της Αθηναϊκής Ριβιέρας, τα αποκαλυπτήρια του Volvo EX60 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν από τον πιο κατάλληλο άνθρωπο, την Åsa Haglund (Όσα Χάγκλουντ), Head of Volvo Cars Safety Centre, επίτιμη καλεσμένη της Volvo Car Hellas.

Η παρουσίαση στηρίχθηκε σε δύο βασικούς πυλώνες. Την ασφάλεια και την τεχνολογία ως μέσο εξέλιξης των αυτοκινήτων. Έτσι, η Åsa Haglund μας μίλησε για τη φιλοσοφία της σουηδικής εταιρείας, η οποία μετρά 99 χρόνια πρωτοπορίας με την ασφάλεια σε πρώτο πλάνο, καθώς και για το EX60, το οποίο είναι το πιο προηγμένο μοντέλο της Volvo μέχρι τώρα, δηλαδή το πιο έξυπνο και πιο ασφαλές, χάρη στις νέες τεχνολογίες αιχμής.

Η Volvo από την ίδρυσή της έθεσε την ασφάλεια των ανθρώπων ως σκοπό της ύπαρξής της. Οραματίστηκε έναν καλύτερο, πιο ασφαλή και καθαρό κόσμο για όλους και στοχοπροσηλώθηκε σε αυτό.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Åsa Haglund σε μία συναρπαστική ξενάγηση από το χθες στο σήμερα, ανέλυσε με ποιον τρόπο αυτός ο σκοπός υλοποιείται στην πορεία σχεδόν ενός αιώνα, κάτι που έχει καταστήσει τη Volvo Cars συνώνυμο της ασφάλειας.

Γενιές και γενιές μοντέλων Volvo έχουν προστατέψει γενιές και γενιές ανθρώπων. Μάλιστα, μέσω της πλατφόρμας «Volvo saved my life», πολλοί από τους ανθρώπους που έχουν σωθεί από ατυχήματα μοιράζονται γεμάτοι ευγνωμοσύνη τις ιστορίες τους.

«Με βάση την πρωτοποριακή τεχνογνωσία μας στην ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες από τη δεκαετία του 1970, αναπτύσσουμε προηγμένη τεχνολογία με έναν ξεκάθαρο σκοπό: να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων πιο ασφαλείς, καλύτερες και πιο απολαυστικές», υπογράμμισε η Åsa Haglund και εξήγησε γιατί το EX60 είναι το πιο έξυπνο μοντέλο της εταιρείας. «Το EX60 είναι το πιο έξυπνο αυτοκίνητό μας μέχρι σήμερα και θα γίνεται πιο έξυπνο και πιο ασφαλές, καθώς συνεχίζει να μαθαίνει και να εξελίσσεται μαζί σας». Αυτό σημαίνει με απλά λόγια πως τα νέα μοντέλα της Volvo Cars αξιοποιούν τη συνδεσιμότητα και την over-the-air ενημέρωση του λογισμικού για να γίνονται πιο ασφαλή, αλλά και καλύτερα εν γένει και μετά την αγορά τους.

Μάλιστα, από το 1970 κιόλας, το Κέντρο Ασφαλείας της Volvo Cars έχει συλλέξει και έχει αναλύσει στοιχεία από ατυχήματα σε πραγματικές συνθήκες, στα οποία έχουν εμπλακεί περισσότερα από 50.000 αυτοκίνητα Volvo και περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι. Έτσι, η γνώση που προκύπτει από τα αποτελέσματα των ερευνών εφαρμόζεται στα μοντέλα Volvo για να συμβάλλουν στην αποφυγή ατυχημάτων.

Σήμερα, η εταιρεία αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από περιστατικά που καταγράφονται μέσω της online διασύνδεσης των νέων μοντέλων με τα συστήματα της Volvo Cars. Έτσι, αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από τη συμπεριφορά του οδηγού, τα συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου και τις εκάστοτε συνθήκες ενός συμβάντος. Αξίζει να σημειωθεί πως τα σχετικά περιστατικά ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια μέχρι τώρα.

Με βάση αυτή τη γνώση, δημιουργήθηκε το αυστηρό Πρότυπο Ασφαλείας της εταιρείας. Το Volvo Cars Safety Standard υπερβαίνει τις τυπικές απαιτήσεις των κανονισμών και το στόχο των «5 αστέρων», εξασφαλίζοντας ότι τα Volvo ανταποκρίνονται σε μία ευρύτερη σειρά πραγματικών σεναρίων.

Tο Volvo EX60 είναι η επόμενη μέρα

Tο νέο Volvo EX60 αποτελεί την επόμενη εξέλιξη του Volvo Cars Safety Standard, σύμφωνα με την Åsa Haglund και είναι πανέτοιμο να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού και στην ασφάλεια, καθώς είναι το πιο έξυπνο και πιο προηγμένο τεχνολογικά Volvo μέχρι σήμερα.

Το μεσαίο SUV της Volvo είναι σχεδιασμένο να βοηθά στην πρόβλεψη κινδύνων, να μαθαίνει και να εξελίσσεται συνεχώς, ακόμα και μετά την αγορά του, και αποτελεί ένα νέο σημείο αναφοράς στην ασφάλεια των αυτοκινήτων.

Ντεμπούτο για τη ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής

Το EX60 εγκαινιάζει μια παγκόσμια πρωτιά στην ασφάλεια, τη ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής, η οποία προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία της στον τύπο της σύγκρουσης και σύμφωνα με το σωματότυπο του κάθε επιβάτη. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνει υπόψη το ύψος, το βάρος και τη σωματική διάπλαση, αφού κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, ώστε να προσαρμόζει ανάλογα τη δύναμη που ασκείται στο σώμα σε περίπτωση σύγκρουσης. Ουσιαστικά πρόκειται για μία εξέλιξη της ζώνης ασφαλείας τριών σημείων, την οποία παρουσίασε πρώτη η Volvo, το 1959.

Εκτός των παραπάνω, όμως, το premium ηλεκτρικό SUV έχει ακόμα ένα ισχυρό χαρακτηριστικό. Την αυτονομία, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και 810 χλμ. σε μεικτές συνθήκες. Το EX60 ενσωματώνει τεχνολογίες που μετατρέπουν το «άγχος της αυτονομίας», ο γνωστός πλέον όρος «range anxiety» που συνοδεύει τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, σε σιγουριά για την αυτονομία.

Λειτουργεί με βάση ένα πανίσχυρο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα-κλειδί για τα αυτοκίνητα που προσδιορίζονται από το λογισμικό. Το προηγμένο «μυαλό» του EX60, με δυνατότητα λειτουργίας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης βασίζεται σε κεντρικό υπολογιστή της NVDIA , ο οποίος διαχειρίζεται τα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού, το infotainment, καθώς και τα δεδομένα οδήγησης. Έτσι, όπως προαναφέραμε, το EX60 θα δέχεται διαρκώς OTA αναβαθμίσεις και αυτό θα το κάνει πιο έξυπνο και ασφαλές με την πάροδο του χρόνου και με τη συμβολή της δικής σας οδήγησης. Στην ουσία, η Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθάει το σουηδικό μοντέλο να προβλέπει τις επικίνδυνες καταστάσεις με τη συνεχή επεξεργασία των data που προκύπτουν από αισθητήρες, LiDAR και κάμερες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εξέλιξη του νέου Volvo EX60 πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία, όπου έχει ήδη ξεκινήσει η παραγωγή του.

Σύντομη γνωριμία

Το νέο EX60, το ηλεκτρικό αδερφάκι του ευπώλητου XC60, παραμένει πιστό στη σκανδιναβική σχεδιαστική φιλοσοφία, χωρίς φλυαρία στο design και με δυναμικές γραμμές. Το hi-tech εσωτερικό του χαρακτηρίζεται από ποιότητα και πολυτέλεια. Είναι κομψό και παράλληλα πρακτικό με πολλούς και έξυπνους χώρους αποθήκευσης για μικρά και μεγάλα αντικείμενα.

Χωροταξικά, το EX60 μπορεί να φιλοξενήσει άνετα πέντε ενήλικες. Tο μακρύ μεταξόνιο και το επίπεδο δάπεδο κάνει το χώρο για τους πίσω επιβάτες άνετο, ενώ η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ φτάνει το εντυπωσιακό νούμερο των 523 λίτρων και των 1.647 λίτρων με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων. Επιπλέον 58 λίτρα χώρου αποθήκευσης στο frunk μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους οι επιβάτες.

Το EX60 βασίζεται στην πλατφόρμα SPA3 (Scalable Product Architecture), την πιο προηγμένη αρχιτεκτονική ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Volvo Cars. Επίσης, το νεότερο ηλεκτρικό μέλος της οικογένειας της Volvo υποστηρίζει ταχύτατη φόρτιση χάρη στη νέα αρχιτεκτονική 800 volt και μπορεί να ανακτήσει έως 340 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC 400kW, κάτι που επίσης αλλάζει τα δεδομένα.

Το ολοκαίνουριο Volvo EX60 μπορεί να ξεχωρίσει για την αυτονομία, ακόμα και για την ταχύτητα φόρτισης, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι περνάει την ασφάλεια σε μία νέα ψηφιακή εποχή και η Volvo για ακόμη μία φορά θα ανοίξει το δρόμο.

Τιμές και εκδόσεις

Το Volvo EX60 διατίθεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις ως προς το σύστημα κίνησης. Η P12 AWD με ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας 112 kWh προσφέρει την καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία με έως και 810 χλμ. σε μεικτό κύκλο και απόδοση 680 ίππων. Η έκδοση P10 AWD υπόσχεται αυτονομία έως και 660 χλμ. σε μεικτές συνθήκες με μπαταρία χωρητικότητας 91 kWh και ισχύ 510 ίππων. Τέλος, η βασική πισωκίνητη έκδοση P6 έχει απόδοση 374 ίππους, μπορεί να καλύψει μέχρι και 611 χλμ. σε μεικτό κύκλο και διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 80 kWh.

Όσον αφορά τον εξοπλισμό, το νέο EX60 θα διατίθεται σε δύο εξοπλιστικά πακέτα στην Ελλάδα, η εισαγωγική έκδοση Plus και η πλουσιότερη Ultra. Η τιμή της βασικής έκδοσης Plus του Volvo EX60 ξεκινάει από 60.900 ευρώ και διαμορφώνεται στα 57.900 ευρώ με την επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Το βιβλίο των παραγγελιών έχει ήδη ανοίξει, με τις πρώτες παραδόσεις να πραγματοποιούνται τον Οκτώβριο, ενώ το EX60 θα βρίσκεται στις Εκθέσεις της Volvo Cars από τον Σεπτέμβριο.

Αναλυτικά οι τιμές του νέου Volvo EX60 στην Ελλάδα:

Volvo EX60 Plus P6: 60.900 ευρώ (57.900 ευρώ με την κρατική επίδότηση)

Volvo EX60 Plus P10 AWD: 66.500 ευρώ

Volvo EX60 Plus P12 AWD: 72.700 ευρώ

Volvo EX60 Ultra P6: 68.000 ευρώ

Volvo EX60 Ultra P10 AWD: 73.600 ευρώ

Volvo EX60 Ultra P12 AWD: 79.800 ευρώ