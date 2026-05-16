Ο De Vries με Mahindra κέρδισε στο Μονακό – 11ος ο Cassidy με Citroen παρά την ατυχία του

Σε μια πίστα, που ουσιαστικά είναι οι δρόμοι πόλης του Μονακό, όπου οι προσπεράσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες, είχαμε έναν πολύ καλό αγώνα της Formula E, προσπεράσεις με το ATTACK MODE, ατυχήματα και έναν οδηγό που κερδίζει για πρώτη φορά φέτος.

Ο Νικ ντε Βρις, με τη Mahindra, ξεκίνησε δεύτερος και μετά από 29 γύρους, και την υποχρεωτική διαδικασία των πιτ στοπ για πλήρωση ενέργειας, κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ο Μιτς Έβανς, με την Jaguar, που έχει κερδίσει στο Μαϊάμι και στον προηγούμενο αγώνα στο Βερολίνο, ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί, ενώ ο ρούκι του φετινού πρωταθλήματος, Πέπε Μαρτί, με την CUPRA Kiro, ήταν τρίτος!

Ο Νικ Κάσιντι με τη Citroen, ξεκινώντας από την 16η θέση, ήταν άτυχος αλλά και τυχερός. Άτυχος επειδή στην αρχή του αγώνα είχε επαφή με την Andretti του Τζέικ Ντένις, που εγκατέλειψε, αλλά και τυχερός που κατάφερε ο ίδιο να συνεχίσει και τελικά να τερματίσει 11ος. Δεν μπόρεσε να πάρει βαθμό και έμεινε στην 6η θέση της βαθμολογίας με 69 πόντους, ενώ επικεφαλής είναι ο Μιτς Έβανς με 116 βαθμούς.

Ο δεύτερος οδηγός της Citroen, ο Ζαν-Ερίκ Βερνιέ, μολονότι εκκίνησε από την 9η θέση, κατετάγη 16ος.

Ο δε Νταν Τίκτουμ που είχε την pole position με CUPRA Kiro, δεν μπόρεσε να κρατηθεί μπροστά και έμεινε 12ος.

Αύριο Κυριακή θα έχουμε και δεύτερο αγώνα στο Μονακό, περιμένοντας περισσότερο θέαμα, και πριν από αυτόν τα δοκιμαστικά για τις θέσεις στο γκριντ.

Έως τις 31 Μαΐου παρατείνεται το πρόγραμμα απόσυρσης της Citroen

Στην παράταση έως τις 31 Μαΐου 2026, του πολύ επιτυχημένου προγράμματος απόσυρσης Citroen, προχώρησε ο όμιλος Συγγελίδη, εισαγωγική εταιρεία της γαλλικής μάρκας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απόσυρσης χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο επιτυχημένες εμπορικές ενέργειες της Citroen, και προσφέρει ελκυστικές τιμές αγοράς νέου μοντέλου, με θερμικό, υβριδικό ή ηλεκτρικό μοτέρ, συνδυάζοντας σημαντικό όφελος από την απόσυρση παλαιού οχήματος, πιο ρυπογόνου και με πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Μάλιστα, πολλοί συνδύασαν την απόσυρση με αγορά ηλεκτρικού μοντέλου Citroen, γεγονός που αποτυπώθηκε στην κατακόρυφη αύξηση των παραγγελιών για ηλεκτρικά οχήματα τους τελευταίους μήνες. Πρωταγωνιστές του ενδιαφέροντος είναι τα νέα e-C3 και e-C3 Aircross.

Η Citroen συνεχίζει να προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια σε όλη τη γκάμα των επιβατικών της μοντέλων.

Οι εισαγωγικές τιμές των μοντέλων Citroen:

C3 Turbo 100hp Manual YOU 16.900€

C3 Hybrid 110hp Automatic PLUS 21.500€

C3 Electric 113hp Urban Range PLUS 17.900€

C3 Aircross Turbo 100hp Manual YOU 18.500€

C3 Aircross Hybrid 145 Automatic PLUS 22.900€

C3 Aircross Electric Extended Range YOU 20.900€

C4 Hybrid 145hp Automatic Plus Pack 22.900€

C5 Aircross Hybrid 145hp Automatic YOU 28.900€