Ferrari: Η απαστράπτουσα Amalfi Spider με κινητήρα V8 twin-turbo

Το Αμάλφι στην Ιταλία είναι ένα από τα ομορφότερα μέρη, ένα ιστορικά καταξιωμένο τουριστικό θέρετρο σκαλισμένο στο βράχο, που επικοινωνεί με τη θάλασσα, και νομίζω ότι καθόλου τυχαία η Ferrari δεν διάλεξε αυτό το όνομα τόσο για την κλειστή εκδοχή ενός σπορ μοντέλου, όσο και για την ανοικτή έκδοση Spider. H Ferrari Amalfi Spider θέλει κι αυτή να καταστεί το σημείο αναφοράς για τον τρόπο ζωής, με γνώμονα τις επιδόσεις, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση ή το στυλ, ευέλικτη και απολαυστική.

Ο σχεδιασμός της Ferrari Amalfi Spider καθοδηγήθηκε από την επιθυμία να διατηρηθούν οι αναλογίες και οι όγκοι του αυτοκινήτου ακόμα και με την οροφή ανοιχτή. Η μαλακή οροφή ενισχύει τον ευέλικτο χαρακτήρα του αυτοκινήτου, και προσφέρεται σε τέσσερα χρώματα με ύφασμα κατά παραγγελία και δύο με τεχνικό ύφασμα. Οι προαιρετικές ραφές αντίθεσης υπογραμμίζουν περαιτέρω τόσο τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου όσο και την εκλεπτυσμένη κομψότητά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μαλακή οροφή ανοίγει σε 13,5 δευτερόλεπτα και μπορεί να λειτουργήσει εν κινήσει με ταχύτητες έως και 60 χλμ./ώρα. Εχει πάχος 22 εκ. και όταν διπλωθεί προσφέρει 172 λίτρα όγκου αποσκευών, ενώ όταν ανοίξει ο χώρος φτάνει τα 255 λίτρα. Το 5 στρώσεων ύφασμα, προσφέρει ηχομόνωση και θερμομόνωση συγκρίσιμη με αυτή μιας αναδιπλούμενης σκληρής οροφής Ferrari.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως και η Ferrari Amalfi, έτσι και η έκδοση Spider, στην καμπίνα φέρει διαθέτει διάταξη διπλού πιλοτηρίου και μια εξελιγμένη διεπαφή οδηγού-αυτοκινήτου. Βασικά στοιχεία περιλαμβάνουν το τιμόνι με φυσικά κουμπιά, την επιστροφή του εμβληματικού κουμπιού εκκίνησης, την ενσωματωμένη κεντρική οθόνη και χειριστήρια σχεδιασμένα για φυσική αλληλεπίδραση ακόμα και κατά την πιο δυναμική οδήγηση.

Η διαμόρφωση 2+ ενισχύει την πρακτικότητα, εξυπηρετεί για ταξίδια με παιδιά ή για να περισσότερο αποθηκευτικό χώρο. Ο δε ανεμοθώρακας, ενσωματωμένος στην πλάτη του πίσω καθίσματος, λειτουργεί με το πάτημα ενός κουμπιού, και βελτιώνει την άνεση, μειώνοντας τις αναταράξεις κατά την οδήγηση με ανοιχτή οροφή.

Σχεδιαστικά, το μπροστινό μέρος ορίζεται από μια μεγάλη εισαγωγή αέρα και ένα μακρύ, σμιλεμένο καπό που φιλοξενεί τον υπερτροφοδοτούμενο V8 κινητήρα 3.855 κ.εκ. των 640 ίππων, με 760 Nm ροπής, που συνδυάζεται με 8άρι κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη. Επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτ., με τελική ταχύτητα 320 χλμ./ώρα.

Στο πίσω μέρος, η ενσωματωμένη ενεργή αεροτομή συμβάλλει στη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες, ενώ οι 20άρες σφυρήλατες ζάντες και οι λεπτομέρειες από ανθρακονήματα ολοκληρώνουν μια σπορ και εκλεπτυσμένη αισθητική, ενός αυτοκινήτου 4,66μ. μήκους, 1,974μ. πλάτους και 1,3μ. ύψους, που ζυγίζει 1.556 κιλά.

Το σύστημα brake-by-wire εξασφαλίζει πιο ακριβή έλεγχο του οχήματος, ενώ το ABS Evo, αποτελεσματικό σε όλες τις συνθήκες πρόσφυσης, βελτιώνει την απόδοση και τη σταθερότητα του φρεναρίσματος.