Τα πρώτα συμπεράσματα από τον αγώνα Sprint στο Μαϊάμι που έφερε τα πάνω κάτω

Μόλις έχει καθίσει η σκόνη από τον αγώνα Sprint στο Μαϊάμι, για τον 4ο αγώνα της χρονιάς στη Formula 1, και περιμένοντας τις κατατακτήριες δοκιμές για το αυριανό Grand Prix, ας δούμε ποια γεύση άφησαν αυτοί οι 19 γύροι αγώνα/

Θα δούμε πολλά στη συνέχεια

Οι αναβαθμίσεις των Ferrari, McLaren και Red Bull – Ford έδειξαν ότι έπιασαν τόπο. Ο Λάντο Νόρις, περσινός πρωταθλητής, με την pole position κέρδισε σήμερα και έσπασε την παντοκρατορία της Mercedes, η οποία κέρδισε στην Αυστραλία με τον Ράσελ, και με τον Αντονέλι σε Κίνα και Ιαπωνία, ενώ ο Ράσελ κέρδισε και το Sprint στην Κίνα. Η δεύτερη θέση της McLaren με το Πιάστρι έδειξε ότι η McLaren είναι πολύ ανταγωνιστική, ενώ η τρίτη θέση της Ferrari με τον Λεκλέρ τη βάζει στο χάρτη για νίκη.

Η Mercedes αναμένεται να φέρει αναβαθμίσεις στον Καναδά, αλλά ούτε η McLaren έχει τελειώσει με τις αναβαθμίσεις της, οπότε θα έχουμε πολλά να δούμε.

Σε καλό δρόμο η Red Bull – Ford

Η 5η θέση του Μαξ Φερστάπεν και η 9η θέση του Ισάκ Χάτζαρ, με τα αναβαθμισμένα μονοθέσια, έδειξαν ότι η Red Bull – Ford είναι σε καλό δρόμο, όμως χρειάζεται δουλειά ακόμα.

Οι πίσω ομάδες θέλουν χρόνο ακόμα

Οι 5 εβδομάδες διακοπής του πρωταθλήματος δεν ήταν αρκετές ώστε οι τελευταίες ομάδες να εμφανιστούν ετοιμοπόλεμες. Η Audi εξακολουθεί να αγωνίζεται για την αξιοπιστία των μονάδων ισχύος της, η Aston Martin και η Honda απέχουν ακόμη πολύ από την αξιοπρέπεια, και η Williams εξακολουθεί να βρίσκεται στο τέλος του μεσαίου τμήματος των ομάδων, με το υπέρβαρο μονοθέσιό της.

Η Alpine η καλύτερη από τις μεσαίες ομάδες

Αναβαθμίσεις έφερε και η Alpine η οποία τερμάτισε 8η με τον Γκασλί και είδε τον Κολαπίντο στη 10η θέση. Μετά από ένα αργό ξεκίνημα στην προσπάθεια να εξοικειωθεί με τους ολοκαίνουργιους κινητήρες από τη Mercedes, η Alpine δείχνει ότι τα καταφέρνει καλά.

Χρειάζονται, τελικά, οι αγώνες Sprint

Πολλοί μιλούν για τους μικρούς αγώνες Sprint του Σαββάτου, όμως, κατά την άποψη πολλών χρειάζεται αγωνιστική δράση και στο Μαϊάμι πήγε καλά. Είναι και οι καιρικές συνθήκες που επιτρέπουν τέτοιους αγώνες.

Φόρος τιμής στον Άλεξ Ζανάρντι

Θρήνος στη Formula 1, καθώς χθες, Πρωτομαγιά, έφυγε από τη ζωή ο Άλεξ Ζανάρντι σε ηλικία 59 ετών. Η είδηση ​​του θανάτου του Ιταλού έγινε γνωστή, και ήταν ένα πραγματικό σοκ που διαπέρασε τα πιτς των ομάδων, που κάποτε ζούσε ο Ζανάρντι. Έχοντας χάσει τα πόδια του σε ένα φρικτό ατύχημα με Cart το 2001, ο Ζανάρντι επέστρεψε στους αγώνες ως οδηγός αυτοκινήτων τουρισμού και πρωταθλητής Παραολυμπιακών Αγώνων.