Τι είπαν οι οδηγοί της Ferrari για τις κατατακτήριες δοκιμές στο Μαϊάμι

Με την επιστροφή στη δράση για τη Formula 1, η Ferrari ήθελε να είναι πιο κοντά στη Mercedes, όμως η ιταλική ομάδα είδε τις άλλες ανταγωνίστριες ομάδες πολύ δυνατές.

Ο Λιούις Χάμιλτον, που τρέχει για δεύτερη χρονιά με τη Ferrari, παραδέχτηκε ότι πίστευε ότι η Ferrari «θα ήταν πιο δυνατή» στις κατατακτήριες δοκιμές του Μαϊάμι, με τον Βρετανό να τερματίζει στην 7η θέση, ενώ ο ομόσταβλός του, Σαρλ Λεκλέρ έμεινε στην 5η θέση, παρά το γεγονός ότι στις ελεύθερες δοκιμές ήταν ο ταχύτερος.

Η κατάσταση αρχικά φαίνονταν πολλά υποσχόμενη για τη Scuderia – μία από τις πολλές ομάδες που έφεραν σημαντικά πακέτα αναβάθμισης αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Δεν ξέραμε πραγματικά τι να περιμένουμε. Ηλπιζα ότι θα ήμασταν καλύτεροι, αλλά το αυτοκίνητο δεν ήταν ιδιαίτερα καλό», είπε ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, λέγοντας ότι «δεν είχε ιδέα αν το νέο πακέτο της ομάδας θα είχε καλύτερη απόδοση σε άλλες πίστες».

«Πρέπει να δουλέψουμε όλη τη νύχτα για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί δεν είμαστε τόσο γρήγοροι. Ήμουν αισιόδοξος μπαίνοντας, σίγουρος ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ ψηλότερα, αλλά δεν ήταν γραφτό να είμαστε».

Ο Λεκλέρ, οκτώ φορές νικητή αγώνα στη Formula 1, εξηγεί τους τομείς στους οποίους η ομάδα δυσκολεύεται.

«Οι αναβαθμίσεις είναι καλές, απλώς όλοι έφεραν αναβαθμίσεις», είπε ο Λεκλέρ. «Από την πλευρά μας, ιδιαίτερα σήμερα δυσκολευτήκαμε με τα ελαστικά. Ξέρουμε ότι στον ρυθμό του αγώνα είμαστε πιο δυνατοί, αλλά όσον αφορά τις κατατακτήριες υπάρχει ακόμα λίγη δουλειά που πρέπει να γίνει».

«Νομίζω ότι στις κατατακτήριες για το Grand Prix της Κυριακής μπορούμε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε λίγο την απόδοσή μας, αλλά ελπίζω ότι στον αγώνα θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην πρώτη θέση», εξήγησε. «Έχουμε τον ρυθμό για να το κάνουμε αυτό, ας δούμε αν μπορούμε να κάνουμε προσπεράσεις», είπε.