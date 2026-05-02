Ο Kimi Antonelli κέρδισε τον Max Verstappen για την pole position στο Grand Prix του Μαϊάμι

Ο Ιταλός πήρε την 3η συνεχόμενη pole position, όμως ο Ολλανδός είναι κατά πόδας
Miami Grand Prix
Δημήτρης Μπαλής

Ο πρωτοπόρος του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1FORMULA1, Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes, κατάφερε να πάρει την 3η συνεχόμενη pole position σε Grand Prix, αυτή τη φορά στο Μαϊάμι, ξεπερνώντας τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford στο Μαϊάμι.

Στην 3η θέση ο Μαξ Φερστάπεν με τη Ferrari και στην 4η ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, ο οποίος κέρδισε τον αγώνα Sprint του Σαββάτου.

Στην 5η θέση ο Ράσελ με τη Mercedes και στην 6η θέση ο Χάμιλτον με την άλλη Ferrari.

 

 
 
 
 
 
Ακολούθησαν ο Πιάστρι με την άλλη McLaren, o Κολαπίντο με την Alpine, ο Χάτζαρ με τη Red Bull – Ford και ο Γκασλί με την Alpine.

Ο Μπορτολέτο με την Audi είχε σοβαρά προβλήματα κι έμεινε τελευταίος, ενώ στις δύο θέσεις πριν το τέλος της εκκίνησης ήταν ο Μπότας και ο Πέρες με τις δύο Cadillac.

Αλόνσο και Στρολ με τις δυο Aston Martin θα ξεκινήσουν από τις θέσεις 18 και 19.

Αύριο η εκκίνηση του Grand Prix του Μαϊάμι έχει προγραμματιστεί για τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας, όμως επειδή οι καιρικές συνθήκες είναι ευμετάβλητες, ενδεχομένως να καθυστερήσει η έναρξη του αγώνα.

