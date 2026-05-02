Ο Norris νικητής με McLaren στο Sprint στο Μαϊάμι

Να, λοιπόν, που έπειτα από πέντε εβδομάδες διακοπής του πρωταθλήματος της Formula 1, εξαιτίας της ακύρωσης των Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, στο Μαϊάμι είχαμε διαφορετικό νικητή, πέρα από τους οδηγούς της Mercedes που είχαν κερδίσει στα τρία πρώτα Grand Prix και στο Sprint της Κίνας.

Ο Λάντο Νόρις ξεκινώντας από την pole position με τη McLaren, κατάφερε να φύγει δυνατά μπροστά και να κρατηθεί μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας έπειτα από 19 γύρους αγώνα στο Sprint.

Ο Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη McLaren κατάφερε να περάσει τον Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes -νικητή στα δύο προηγούμενα Grand Prix σε Κίνα και Ιαπωνία- στην εκκίνηση και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ο Αντονέλι που τερμάτισε, τελικά 4ος, επειδή ξεπέρασε τα όρια της πίστας τιμωρήθηκε με 5 δευτερόλεπτα ποινής, που τον έριξαν στην 6η θέση, χάνοντας πολύτιμους βαθμούς.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, που ξεκίνησε 4ος και πέρασε τον Αντονέλι.

Έτσι, στην 4η θέση ανέβηκε ο Τζορτζ Ράσελ με την άλλη Mercedes και στην 5η ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford, που εμφανίστηκε με βελτιωμένο μονοθέσιο, με νέα πίσω πτέρυγα, πλευρικά μέρη και κάλυμμα κινητήρα.

Στην 7η και 8η θέση ο Λιούις Χάμιλτον και ο Πιέρ Γκασλί με Ferrari και Alpine, αντίστοιχα.

Χούλκενμπεργκ και Λίντμπλαντ δεν ξεκίνησαν τον αγώνα Sprint με την Audi και τη Racing Bulls – Ford, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων.

Σήμερα, λίγο αργότερα, θα έχουμε τις κατατακτήριες δοκιμές για το μεγάλο Grand Prix αύριο στο Μαϊάμι.

Δηλώσεις

Λάντο Νόρις

«Ήταν ένα καλό Sprint, κι ωραίο που επέστρεψα στο πάνω σκαλί. Οι αναβαθμίσεις, μας βοήθησαν πραγματικά. Ωραίο ξεκίνημα για το Σαββατοκύριακο, αλλά τώρα πρέπει να τα ξανακάνω όλα καλά. Ωραία νίκη, μπράβο».

Όσκαρ Πιάστρι

«Νομίζω ότι ήταν λίγο δύσκολο να προσπαθήσω να μείνω κοντά με τον Λάντο, αλλά συνολικά ήταν μια καλή μέρα».

Σαρλ Λεκλέρ

«Οι αναβαθμίσεις λειτούργησαν καλά, χάρη στην ομάδα για την τεράστια δουλειά τους. Είμαι ικανοποιημένος με αυτό, δεν είμαι ικανοποιημένος με την τρίτη θέση, αλλά η McLaren έκανε ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε υψηλότερα αύριο, και να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη».